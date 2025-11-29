ANSES: el nuevo beneficio que activa descuentos para jubilados
Además de este beneficio, el organismo anunció un incremento del 2,3% en sus prestaciones. Conocé todos los detalles en la nota.
Si bien la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 2,3% en sus prestaciones de diciembre, esta noticia no fue la única positiva para jubilados y pensionados, ya que también se conoció la continuidad de los Beneficios ANSES.
Este programa cuenta con promociones y descuentos exclusivos abonando con la tarjeta de debito, aunque no todos los comercios y supermercados están adheridos a este programa. El objetivo principal es que este grupo de individuos pueda acceder a los productos básicos a precios más accesibles, aliviando el impacto en el bolsillo.
Qué son los Beneficios ANSES
El Programa de Beneficios de ANSES brinda reintegros y rebajas especiales para jubilados y pensionados en más de 7.000 negocios de todo el país.
Dentro de esa red figuran varias de las cadenas de supermercados más conocidas, como Josimar, Día, Coto, Carrefour y Chango Más, donde se pueden obtener entre un 10% y un 20% de descuento, según el comercio.
A esta propuesta también se suman miles de locales más pequeños y de distintos rubros, desde ropa y ferreterías hasta librerías y locales gastronómicos.
Los descuentos para jubilados
Quienes cobran su jubilación o pensión en el Banco Nación pueden sumar un 5% de reintegro pagando con QR, con límites de $5.000 por semana y $20.000 por mes.
Los beneficiarios del Banco Galicia acceden a hasta 25% de descuento y 3 cuotas sin interés en supermercados, ópticas y farmacias, con topes de $20.000 y $12.000 según el rubro.
Cómo acceder a los Beneficios ANSES
Para activar estos beneficios alcanza con pagar con la misma tarjeta de débito donde se cobra la jubilación o pensión. El descuento se aplica solo, sin tener que hacer trámites ni pedirlo aparte.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario