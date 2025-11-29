ANSES: el nuevo beneficio que activa descuentos para jubilados

Los descuentos para jubilados

Quienes cobran su jubilación o pensión en el Banco Nación pueden sumar un 5% de reintegro pagando con QR, con límites de $5.000 por semana y $20.000 por mes.

Los beneficiarios del Banco Galicia acceden a hasta 25% de descuento y 3 cuotas sin interés en supermercados, ópticas y farmacias, con topes de $20.000 y $12.000 según el rubro.

Cómo acceder a los Beneficios ANSES

supermercado coto COTO es una de las cadenas de supermercados adheridas a este programa.

Para activar estos beneficios alcanza con pagar con la misma tarjeta de débito donde se cobra la jubilación o pensión. El descuento se aplica solo, sin tener que hacer trámites ni pedirlo aparte.