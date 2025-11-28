ANSES: el monto confirmado para la Tarjeta Alimentar y la AUH

AUH : $97.974

: $97.974 Monto bruto AUH : $122.467

: $122.467 Retención anual (20%) : $24.493

: $24.493 AUH por discapacidad: $398.697

La Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en diciembre

A diferencia de lo que ocurre con la AUH, la Tarjeta Alimentar no tendrá cambios en sus valores, ya que sus incrementos no se calculan por movilidad sino que quedan sujetos a resoluciones puntuales del Gobierno. El programa esta destinado para los hogares con chicos de hasta 14 años. Estos son los montos de la Tarjeta Alimentar: