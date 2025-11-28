ANSES: el monto confirmado para la Tarjeta Alimentar y la AUH
Para el decimosegundo mes del año, el organismo anunció un incremento del 2,3% en sus prestaciones. Los detalles en la nota.
En medio del cierre de año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer los nuevos montos y el calendario de pagos para diciembre. Tras el último índice de inflación, el organismo ajustó jubilaciones, pensiones y asignaciones, por lo que cada beneficiario observará un incremento en los programas.
Como siempre, el cronograma se ordena por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y los fondos se acreditan directamente en las cuentas bancarias correspondientes. Por otro lado, se conoció que la Tarjeta Alimentar no tendrá variaciones en sus montos durante el decimosegundo mes del año.
El aumento confirmado para la AUH
El ajuste del 2,3% previsto para diciembre representa la suba más significativa desde mediados de año. La actualización será igual para todos los beneficiarios del país y se incorporará automáticamente en los haberes que ANSES empezará a pagar en los primeros días de diciembre.
Con este nuevo aumento, los valores que recibirán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedarán establecidos de la siguiente manera:
- AUH: $97.974
- Monto bruto AUH: $122.467
- Retención anual (20%): $24.493
- AUH por discapacidad: $398.697
La Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en diciembre
A diferencia de lo que ocurre con la AUH, la Tarjeta Alimentar no tendrá cambios en sus valores, ya que sus incrementos no se calculan por movilidad sino que quedan sujetos a resoluciones puntuales del Gobierno. El programa esta destinado para los hogares con chicos de hasta 14 años. Estos son los montos de la Tarjeta Alimentar:
- $52.250 para familias con un hijo
- $81.936 para familias con dos hijos
- $108.062 para familias con tres o más hijos
El monto total de la AUH
El ingreso total que recibirán en diciembre los titulares de la AUH que también acceden a la Tarjeta Alimentar varía según la cantidad de hijos:
- En los hogares con un hijo, el total a cobrar será de $150.224.
- En las familias con dos hijos, la suma asciende a $179.910.
- Y en los casos de tres o más hijos, el beneficio mensual alcanzará los $206.036.
