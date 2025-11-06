ANSES: el pago único de casi medio millón de pesos que estará disponible

Quiénes cobrarán el bono de $417.000

ANSES AUH.jpg El incremento del 2,1% también impactará en las Asignaciones de Pago Único (APU).

El aumento del 2,1% también impactará en las Asignaciones de Pago Único (APU), un beneficio que la ANSES otorga a las familias durante la llegada de un hijo o la formalización de un matrimonio. Este programa se entrega en tres circunstancias: por nacimiento, por matrimonio y por adopción.