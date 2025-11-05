ANSES: los bonos y aumentos que se esperan para noviembre

Los titulares de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) cobrarán un haber de $266.520,52 . Con el bono incluido, el total será de $336.520,52 .

. Con el . Quienes perciban una Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez tendrán un haber base de $233.205,46 . Sumando el bono, el monto a cobrar será de $303.205,46.

por invalidez o vejez tendrán un haber base de . Sumando el bono, el Las madres de siete hijos o más que cobren la PNC recibirán el mismo monto que una jubilación mínima: un haber de $333.150,65, que con el bono de $70.000 llegará a un total de $403.150,65.

Los requisitos para acceder al bono de $70.000

El bono previsional está dirigido de manera exclusiva a los jubilados y pensionados cuyo haber sea igual o inferior a la jubilación mínima, que en noviembre es de $333.150,65. Quienes cumplan con esta condición lo recibirán de forma automática.

Existe también una modalidad de bono proporcional para aquellos que cobren un monto superior a la mínima, pero que su haber total sea menor a $403.150,65. En estos casos, ANSES completará la diferencia para que el ingreso total alcance esa cifra.

Por el contrario, los jubilados y pensionados que perciban haberes superiores a $403.150,65 no tendrán acceso a este beneficio extraordinario.

Calendario de pagos de noviembre 2025

El organismo previsional ya estableció el cronograma, aunque las fechas podrían sufrir modificaciones por el fin de semana largo del 21 y 24 de noviembre.

Para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

Cobrarán a partir de las siguientes fechas según su DNI: los terminados en 0 cobran desde el 10 de noviembre; DNI 1, desde el 11 de noviembre; DNI 2, desde el 12 de noviembre; DNI 3, desde el 13 de noviembre; y DNI 4, desde el 14 de noviembre. Los terminados en 5 cobran desde el 17 de noviembre; DNI 6, desde el 18; DNI 7, desde el 19; y tanto los DNI terminados en 8 como en 9, cobran a partir del 20 de noviembre.

Para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

El calendario es el siguiente: DNI terminados en 0 y 1 cobran desde el 21 de noviembre; DNI 2 y 3, desde el 25 de noviembre; DNI 4 y 5, desde el 26 de noviembre; DNI 6 y 7, desde el 27 de noviembre; y DNI 8 y 9, desde el 28 de noviembre.

Para las Pensiones No Contributivas (PNC):

Cobrarán según este orden: DNI 0 y 1 desde el 10 de noviembre; DNI 2 y 3 desde el 11; DNI 4 y 5 desde el 12; DNI 6 y 7 desde el 13; y DNI 8 y 9 desde el 14 de noviembre.