ANSES: el procedimiento para poder cobrar a través de billeteras virtuales
Este acuerdo permite que los beneficiarios tengan mayor agilidad en el acceso del dinero y generar rendimientos diarios. Los detalles en la nota.
En medio del avance de la digitalización, la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) avanzó en los acuerdos con las billeteras virtuales, desde donde los beneficiarios podrán recibir sus haberes de forma rápida y sencilla. Esta nueva modalidad tiene varios puntos a favor, como mayor agilidad en el acceso al dinero y la posibilidad de generar rendimientos diarios sobre los saldos disponibles.
A este esquema se suma el incremento del 2,8% aplicado a las asignaciones de febrero, producto de la Ley de Movilidad Jubilatoria y luego de conocerse la inflación de diciembre. Esta medida tiene como objetivo principal que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Plataformas habilitadas para cobrar
El organismo habilitó a varias billeteras virtuales para el cobro de prestaciones, cada una con servicios y coberturas. A través de estas aplicaciones, los beneficiarios pueden recibir el dinero todos los meses y manejarlo de forma digital: pagar con QR, enviar fondos o guardarlos, sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria. Estas son las plataformas habilitadas:
- Mercado Pago: principal actor a nivel nacional y pionero en el cobro de prestaciones por billetera, con gran aceptación en comercios y la opción de generar rendimientos mediante un fondo común de inversión.
- Naranja X: fuerte presencia en el interior argentino, combina herramientas digitales con atención en sucursales físicas y ofrece intereses atractivos sobre los saldos en cuenta.
- Plus Pagos (Grupo Petersen): enfoque regional en provincias como Santa Fe y Entre Ríos, facilitando el pago de programas sociales y servicios públicos locales.
Quienes pueden acceder a esta opción
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación por embarazo (AUE)
- Asignaciones familiares (SUAF)
- Tarjeta Alimentar
- Programa Hogar para compra de garrafas
- Vouchers educativos y asignaciones por pago único como matrimonio o nacimiento.
Por ahora, las jubilaciones y pensiones contributivas se siguen pagando principalmente en cuentas bancarias tradicionales (CBU), con reglas más estrictas.
Cómo habilitar el cobro
El cambio de medio de cobro no tiene costo y se puede hacer totalmente online, sin necesidad de gestores. Estos son los pasos a seguir:
- Acceder a Mi Anses
- Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Consultar prestaciones, turnos y trámites disponibles
- Gestionar cobros, incluyendo cambio a billetera digital sin acudir a una oficina
Temas
Las Más Leídas
Dejá tu comentario