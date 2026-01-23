ANSES: cuáles son los requisitos para acceder a las Becas Progresar

Lo que cobrarán los estudiantes

El monto de las Becas Progresar alcanza los $35.000, aunque solo cobrarán el 80% ($28.000), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de las certificaciones académicas requeridas, como el comprobante de alumno regular.

Es importante destacar que el pago solo alcanza a quienes aún no completaron el esquema 2025. Además, el beneficio contempla diferentes modalidades de pago: quienes fueron adjudicados en la primera convocatoria reciben 12 cuotas anuales, mientras que los beneficiarios de la segunda convocatoria acceden a 6 cuotas.