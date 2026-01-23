ANSES: el aumento confirmado para la AUH en febrero

Los nuevos montos de la AUH

El ajuste del 2,85% en la AUH se aplica sobre el monto básico de la asignación, que pasará a ser de $128.983 para febrero 2026. Este incremento se suma al refuerzo de la Tarjeta Alimentar, lo que resulta en un ingreso total variable según la cantidad de hijos a cargo.

El pago se realiza de manera automática y no requiere gestiones previas. Los beneficiarios reciben el 80% del monto mensual de manera directa, mientras que el 20% restante se retiene y se libera una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos académicos y de salud.

Calendario de pagos de febrero

El calendario de pagos para febrero 2026 se organiza según la terminación del DNI del beneficiario: