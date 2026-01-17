ANSES: el trámite para recibir un bono extra en enero 2026

Para el resto de los beneficiarios, nada ha cambiado: la presentación de la Libreta sigue siendo un requisito indispensable en los siguientes casos:

Niños y adolescentes de 5 a 18 años : para este grupo, la certificación de escolaridad es obligatoria. Al no existir un cruce automático universal de datos educativos en todas las jurisdicciones, la Libreta es el único documento que garantiza la continuidad del cobro.

Casos sin registro de salud : menores de 4 años cuyos controles médicos no hayan sido cargados correctamente en el sistema sanitario nacional.

Cobro del 20% retenido históricamente: el nuevo sistema rige hacia adelante. Para cobrar las retenciones acumuladas durante los meses previos a la nueva normativa, todos los beneficiarios sin excepción deben presentar la Libreta para liquidar ese saldo.

Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH en 2026

El organismo estableció el 31 de diciembre como la fecha tope para completar este trámite, que puede hacerse de manera online desde la plataforma Mi ANSES o en forma presencial en las oficinas de ANSES, sin necesidad de sacar turno previo.

Cómo generar y presentar la Libreta AUH paso a paso

Es importante señalar que si el trámite no se realiza antes de ese límite, el dinero retenido a lo largo del año no se paga y queda automáticamente cancelado.