 ANSES: habilitaron un pago extra único y confirmaron cuáles son los requisitos de cobro

Anses

La ANSES liquida el Complemento Leche por cada menor que reúna las condiciones establecidas, por lo que las familias con más de un hijo dentro de ese rango etario perciben un monto mayor.

Cómo tramitar el cobro en internet si no se depositó de forma automática

Quienes necesiten reclamar el pago de los $55.841 pueden realizar el trámite de forma completamente online a través de Mi ANSES, ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma, es necesario acceder a la sección de datos personales y familiares, verificar que los vínculos estén correctamente validados y, si existe alguna inconsistencia, cargar una imagen legible de la partida de nacimiento y de los documentos de identidad correspondientes.

Una vez que la ANSES analiza la documentación presentada y confirma que los datos son correctos, el organismo incorpora el beneficio a la próxima liquidación disponible. El monto se acredita automáticamente en la misma cuenta bancaria y tarjeta de débito donde el titular cobra habitualmente sus prestaciones.

Cuáles son las incompatibilidades de este plus previsional

La normativa actual establece que el Complemento Leche puede cobrarse junto con la Tarjeta Alimentar, ya que ambos beneficios son compatibles. Sin embargo, esta asistencia no alcanza, en términos generales, a los trabajadores en relación de dependencia ni a los monotributistas que perciben Asignaciones Familiares (SUAF), debido a que está orientada a los hogares con menores ingresos.