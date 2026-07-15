ANSES: habilitaron un pago extra único y confirmaron cuáles son los requisitos de cobro
ANSES confirmó el trámite necesario para acceder al subsidio nutricional destinado a la primera infancia y habilitó la validación médica para cobrar este beneficio.
ANSES continúa habilitando la presentación de documentación para que las familias puedan acceder al subsidio nutricional destinado a niños y niñas de la primera infancia. Luego de la última actualización de las prestaciones del sistema previsional, el monto de este beneficio quedó establecido en $55.841 por cada hijo, con el objetivo de brindar un apoyo económico para afrontar los gastos esenciales del hogar.
En la mayoría de los casos, la ANSES acredita esta asistencia de manera automática a los beneficiarios que cumplen con los requisitos y cuyos datos figuran correctamente en los registros del organismo.
No obstante, las familias que detecten errores en su información o que no hayan recibido el pago junto con el resto de las prestaciones pueden realizar el trámite correspondiente para solicitar la acreditación de los importes pendientes.
Qué es y a quiénes les corresponde el cobro del Complemento Leche
El pago adicional de $55.841 corresponde al Complemento Leche, una prestación económica que forma parte del Plan de los Mil Días de la ANSES. Este beneficio fue creado para garantizar el acceso a alimentos, productos lácteos y nutrientes fundamentales durante los primeros años de vida, una etapa clave para el desarrollo infantil.
Pueden cobrar esta asistencia las personas que reciben la Asignación por Embarazo (AUE) y los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 3 años inclusive.
La ANSES liquida el Complemento Leche por cada menor que reúna las condiciones establecidas, por lo que las familias con más de un hijo dentro de ese rango etario perciben un monto mayor.
Cómo tramitar el cobro en internet si no se depositó de forma automática
Quienes necesiten reclamar el pago de los $55.841 pueden realizar el trámite de forma completamente online a través de Mi ANSES, ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma, es necesario acceder a la sección de datos personales y familiares, verificar que los vínculos estén correctamente validados y, si existe alguna inconsistencia, cargar una imagen legible de la partida de nacimiento y de los documentos de identidad correspondientes.
Una vez que la ANSES analiza la documentación presentada y confirma que los datos son correctos, el organismo incorpora el beneficio a la próxima liquidación disponible. El monto se acredita automáticamente en la misma cuenta bancaria y tarjeta de débito donde el titular cobra habitualmente sus prestaciones.
Cuáles son las incompatibilidades de este plus previsional
La normativa actual establece que el Complemento Leche puede cobrarse junto con la Tarjeta Alimentar, ya que ambos beneficios son compatibles. Sin embargo, esta asistencia no alcanza, en términos generales, a los trabajadores en relación de dependencia ni a los monotributistas que perciben Asignaciones Familiares (SUAF), debido a que está orientada a los hogares con menores ingresos.
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