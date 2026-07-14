Prestación por Desempleo de ANSES: quiénes pueden acceder y cómo tramitarla
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el séptimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $372.400 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.
El programa de Prestación por Desempleo combina una transferencia monetaria mensual con el mantenimiento de la cobertura de la obra social y la computación del período cobrado como años de aportes previsionales.
Montos de julio 2026: mínimos, máximos y cálculo del haber
La liquidación de la ayuda económica toma como referencia el salario mínimo, vital y móvil vigente, estableciendo escalas con pisos y techos definidos por la normativa del organismo. La prestación mensual equivale al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el solicitante durante los seis meses previos a la desvinculación.
Sin embargo, para garantizar una distribución equitativa de los recursos, la ANSES fijó los siguientes límites para la liquidación del beneficio:
Monto mínimo garantizado: $186.200 mensuales para quienes el cálculo porcentual arroje una cifra inferior.
Tope máximo topeado: $372.400 mensuales para los sueldos de escalas superiores que superen dicho margen.
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo y quiénes quedan excluidos
La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:
- Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.
- Trabajadores de la construcción: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.
- Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.
El paso a paso para gestionar la solicitud de Prestación por Desempleo
ANSES habilita distintos canales para realizar trámites y consultas vinculadas con prestaciones sociales. Los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del organismo o acceder mediante la aplicación móvil. La plataforma digital permite consultar expedientes, revisar fechas de cobro y modificar medios de pago.
Pasos a seguir para poder realizar el trámite desde el sitio web del organismo:
- reunir documentación: preparar DNI y el telegrama de despido o documentación laboral
- verificar datos en Mi ANSES: ingresar a anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar que los datos personales y laborales estén actualizados.
- iniciar el trámite: a través de la plataforma Atención Virtual en la web de ANSES / presencial solicitando un turno previo para presentarse en una oficina de ANSES.
- confirmación: la ANSES analizará la información para aprobar la prestación
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