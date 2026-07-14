ANSES: el pago único por Nacimiento y los requisitos para cobrarlo
ANSES actualizó los montos de las asignaciones con un aumento del 2,15%. Conocé nuevas escalas por ingresos y los valores vigentes en julio.
Las familias que hayan tenido un hijo pueden solicitar una asistencia económica que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Se trata de la Asignación por Nacimiento, un beneficio de pago único que desde julio de 2026 incrementó su valor tras la actualización del 2,15% aplicada por la fórmula de movilidad.
Esta prestación de ANSES está dirigida a trabajadores incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y también alcanza a determinados beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo para Protección Social, incorporados al programa mediante el Plan de los Mil Días.
Cuánto paga ANSES por la Asignación por Nacimiento en julio
Tras la actualización correspondiente a julio, el valor de la Asignación por Nacimiento de ANSES pasó a ser de $86.295.
Sin embargo, el organismo previsional informó que el monto a percibir será el que estaba vigente durante el mes en el que se produjo el nacimiento del hijo. Esto se mantiene aunque la solicitud del beneficio se presente tiempo después.
Quiénes pueden cobrar la Asignación por Nacimiento
La Asignación por Nacimiento de ANSES está destinada a distintos grupos que cumplen con los requisitos establecidos por el organismo. Entre ellos se encuentran:
- Trabajadores en relación de dependencia registrados.
- Personas que reciben la Prestación por Desempleo.
- Veteranos de la Guerra de Malvinas incorporados al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Beneficiarios de la Asignación por Embarazo para Protección Social
Quiénes no pueden acceder al beneficio
La Asignación por Nacimiento de ANSES no está disponible para todos los grupos de beneficiarios. Quedan excluidos de este pago:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Monotributistas.
En el caso de quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo para Protección Social, además, deben haber cobrado la prestación correspondiente durante el mes en el que nació el bebé para poder acceder al beneficio.
Cómo tramitar la Asignación por Nacimiento
La forma de gestionar la Asignación por Nacimiento depende de la situación de cada persona. Los trabajadores incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) pueden iniciar el trámite de dos maneras:
- De forma presencial en una oficina de ANSES.
- Mediante la plataforma de Atención Virtual disponible en Mi ANSES.
Por otro lado, los titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo deben realizar la gestión únicamente de manera presencial, solicitando previamente un turno ante el organismo previsional.
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