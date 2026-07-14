ANSES: el pago único por Nacimiento y los requisitos para cobrarlo

Trabajadores en relación de dependencia registrados.

registrados. Personas que reciben la Prestación por Desempleo .

. Veteranos de la Guerra de Malvinas incorporados al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) .

incorporados al . Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. Beneficiarios de la Asignación por Embarazo para Protección Social

Quiénes no pueden acceder al beneficio

La Asignación por Nacimiento de ANSES no está disponible para todos los grupos de beneficiarios. Quedan excluidos de este pago:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

del . Monotributistas.

En el caso de quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo para Protección Social, además, deben haber cobrado la prestación correspondiente durante el mes en el que nació el bebé para poder acceder al beneficio.

Anses

Cómo tramitar la Asignación por Nacimiento

La forma de gestionar la Asignación por Nacimiento depende de la situación de cada persona. Los trabajadores incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) pueden iniciar el trámite de dos maneras:

De forma presencial en una oficina de ANSES .

. Mediante la plataforma de Atención Virtual disponible en Mi ANSES.

Por otro lado, los titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo deben realizar la gestión únicamente de manera presencial, solicitando previamente un turno ante el organismo previsional.