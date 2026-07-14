ANSES: los detalles del nuevo bono extraordinario para jubilados en julio 2026

Para aquellos beneficiarios que superan la jubilación mínima pero no alcanzan el umbral unificado de los $481.989,32, el organismo previsional aplicará una compensación técnica proporcional.

Quiénes tienen derecho a percibir el extra de $70.000 de ANSES en sus cuentas

El decreto firmado por las autoridades establishes que la ayuda económica continuará focalizada en los sectores con menores ingresos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El padrón habilitado para el cobro del plus de julio incluye a los jubilados ordinarios de la escala básica, pensionados nacionales, titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Penisón Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Las personas integradas en regímenes previsionales especiales o que perciben prestaciones superiores al piso mínimo legal quedan excluidas del cobro total o parcial del refuerzo de emergencia, supeditándose la liquidación a los topes máximos vigentes mensuales que fija la entidad previsional en sus resoluciones de haberes complementarios de contingencia.

Calendario de pagos de julio 2026

Las jornadas de acreditación bancaria que incluyen el haber actualizado y el bono unificado de la entidad previsional se distribuirán de la siguiente manera: