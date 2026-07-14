ANSES: los detalles del nuevo bono extraordinario para jubilados en julio 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,3%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
De cuánto es el bono confirmado por el Gobierno para julio
El monto del refuerzo extraordinario de asistencia económica se mantendrá en $70.000 no remunerativos durante el próximo ciclo de liquidación. Esta suma fija de emergencia funciona como un complemento directo sobre los recibos de sueldo de quienes perciben los escalafones más bajos de la seguridad social.
El subsidio excepcional se deposita de oficio junto con el haber mensual ajustado por inflación. Al combinarse ambos conceptos previsionales en una misma jornada bancaria, el Estado asegura que los beneficiarios de menores recursos cuenten con una base unificada de libre disponibilidad para afrontar los gastos de la canasta alimentaria y medicamentos.
Cuánto cobrarán en total los jubilados de la mínima el próximo mes
A raíz del incremento del 2,15% determinado por la ley de movilidad mensual, la jubilación mínima básica pasará a ser de $411.989,32 en julio de 2026. Al adicionarse las sumas fijas del bono extraordinario de $70.000, ningún jubilado integrado en el piso contributivo nacional percibirá menos de $481.989,32 netos de bolsillo.
Para aquellos beneficiarios que superan la jubilación mínima pero no alcanzan el umbral unificado de los $481.989,32, el organismo previsional aplicará una compensación técnica proporcional.
Quiénes tienen derecho a percibir el extra de $70.000 de ANSES en sus cuentas
El decreto firmado por las autoridades establishes que la ayuda económica continuará focalizada en los sectores con menores ingresos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El padrón habilitado para el cobro del plus de julio incluye a los jubilados ordinarios de la escala básica, pensionados nacionales, titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Penisón Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Las personas integradas en regímenes previsionales especiales o que perciben prestaciones superiores al piso mínimo legal quedan excluidas del cobro total o parcial del refuerzo de emergencia, supeditándose la liquidación a los topes máximos vigentes mensuales que fija la entidad previsional en sus resoluciones de haberes complementarios de contingencia.
Calendario de pagos de julio 2026
Las jornadas de acreditación bancaria que incluyen el haber actualizado y el bono unificado de la entidad previsional se distribuirán de la siguiente manera:
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DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.
DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.
DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.
DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.
DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.
DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.
DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.
DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.
DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.
DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.
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