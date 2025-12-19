ANSES: la buena noticia para jubilados que fue confirmada recientemente

Haber actualizado: $272.703,67

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $136.351,84

Este beneficio es equivalente al 80% del haber mínimo, pero reforzado por los extras de diciembre.

El total para las Pensiones por Invalidez

Las PNC por invalidez y por vejez también reciben la suba establecida por movilidad, más el bono y el aguinaldo. Esto hace que el ingreso total para diciembre sea de $427.923,57, compuesto por:

Haber actualizado: $238.615,71

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $119.307,86

Estas prestaciones mantienen su valor equivalente al 70% del haber mínimo, pero reforzado por los extras de diciembre.

El total para la AUH

El aumento también impacta en las asignaciones. La AUH pasa a $122.492, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanza $398.853. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el primer tramo de ingresos queda fijado en $61.252.

El organismo confirmó que todos los pagos se van a acreditar según el cronograma establecido para diciembre 2025.