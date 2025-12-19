ANSES: la buena noticia para jubilados que fue confirmada recientemente
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Diciembre en ANSES llega con un aumento aplicado por la fórmula vigente, con un refuerzo extraordinario destinado a los sectores de menores ingresos y el aguinaldo de fin de año. El ajuste se calcula a partir del IPC de octubre informado por el INDEC. Con eso, ANSES definió un incremento del 2,34% para todas las prestaciones.
El total que cobran los jubilados de la mínima
Las personas que perciben el haber mínimo tendrán un ingreso final de $581.319,39 en diciembre. Esa cifra surge de tres componentes:
Haber mínimo actualizado: $340.879,59
Bono extraordinario: $70.000
Aguinaldo: $170.439,80
Quienes superen el monto básico también recibirán un refuerzo, aunque ajustado de manera proporcional hasta llegar al piso previsto para este mes.
El total que recibirá la Pensión Universal para el Adulto Mayor
La PUAM también incorpora la suba del 2,34% más el bono de fin de año y el aguinaldo. Con estos elementos combinados, el pago final queda en $479.055,51, compuesto por:
Haber actualizado: $272.703,67
Bono extraordinario: $70.000
Aguinaldo: $136.351,84
Este beneficio es equivalente al 80% del haber mínimo, pero reforzado por los extras de diciembre.
El total para las Pensiones por Invalidez
Las PNC por invalidez y por vejez también reciben la suba establecida por movilidad, más el bono y el aguinaldo. Esto hace que el ingreso total para diciembre sea de $427.923,57, compuesto por:
Haber actualizado: $238.615,71
Bono extraordinario: $70.000
Medio aguinaldo: $119.307,86
Estas prestaciones mantienen su valor equivalente al 70% del haber mínimo, pero reforzado por los extras de diciembre.
El total para la AUH
El aumento también impacta en las asignaciones. La AUH pasa a $122.492, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanza $398.853. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el primer tramo de ingresos queda fijado en $61.252.
El organismo confirmó que todos los pagos se van a acreditar según el cronograma establecido para diciembre 2025.
