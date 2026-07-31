Calendario oficial: ANSES cambió el orden de pago de las jubilaciones mínimas por el feriado del 17 de agosto
La ANSES anunció el calendario oficial de pagos para este mes de agosto, con detalles sobre las jubilaciones mínimas y el impacto del feriado del día próximo.
El organismo previsional ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, comunicó el cronograma de pagos para el mes de agosto. El calendario estipula las fechas para los beneficiarios de jubilaciones mínimas, pensiones y diversas asignaciones sociales.
Cómo quedó el esquema de las Jubilaciones mínimas de ANSES
A través de una gacetilla de prensa oficial, la entidad determinó todas las fechas de cobro correspondientes a las jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo. Debido a la interrupción operativa por el fin de semana largo y el feriado nacional, las transferencias del cronograma sufrieron un salto de fechas en la mitad del mes, quedando el esquema distribuido de la siguiente manera oficial:
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Los beneficiarios con DNI terminados en 0 cobrarán sus haberes el 10 de agosto.
Los beneficiarios con DNI terminados en 1 cobrarán sus haberes el 11 de agosto.
Los beneficiarios con DNI terminados en 2 cobrarán sus haberes el 12 de agosto.
Los beneficiarios con DNI terminados en 3 cobrarán sus haberes el 13 de agosto.
Los beneficiarios con DNI terminados en 4 cobrarán sus haberes el 14 de agosto.
Los beneficiarios con DNI terminados en 5 cobrarán sus haberes el 18 de agosto.
Los beneficiarios con DNI terminados en 6 cobrarán sus haberes el 19 de agosto.
Los beneficiarios con DNI terminados en 7 cobrarán sus haberes el 20 de agosto.
Los beneficiarios con DNI terminados en 8 cobrarán sus haberes el 21 de agosto.
Los beneficiarios con DNI terminados en 9 cobrarán sus haberes el 24 de agosto.
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Por otro lado, los titulares de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo percibirán sus respectivos pagos exclusivamente en la última semana del mes. Las fechas asignadas por la institución agrupan de a dos terminaciones de documento por cada día hábil: los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el 25 de agosto, los terminados en 2 y 3 percibirán el pago el 26 de agosto, los finalizados en 4 y 5 tendrán depositado el 27 de agosto, los terminados en 6 y 7 cobrarán el 28 de agosto, y finalmente el grupo concluirá el 31 de agosto con los DNI terminados en 8 y 9.
El calendario oficial también ha determinado de forma definitiva los días de pago para la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo. En todos estos casos detallados, las fechas de cobro serán exactamente las mismas que aplican para el esquema regular de la jubilación mínima, iniciando los depósitos el día 10 de agosto para los documentos finalizados en 0 y culminando el 24 de agosto para los documentos terminados en 9.
Otros pagos de ANSES
Además, el organismo informó que las prestaciones correspondientes a las Pensiones No Contributivas se depositarán desde el 10 de agosto, para DNI 0 y 1, extendiéndose ininterrumpidamente hasta el 14 de agosto para los DNI 8 y 9. La Prestación por Desempleo, en tanto, comenzará a abonarse recién a partir del 24 de agosto para los DNI terminados en 0 y 1, culminando el 28 de agosto con los terminados en 8 y 9. Por su parte, la Asignación por Prenatal se pagará agrupada de a dos números de documento entre el 11 de agosto y el 18 de agosto. Finalmente, las Asignaciones de Pago Único (correspondientes a Matrimonio, Nacimiento y Adopción), las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y el plan de Asignación por Maternidad se pagarán a todas las terminaciones de documento por igual desde el 11 de agosto y hasta el 11 de septiembre.
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