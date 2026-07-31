Calendario oficial: ANSES cambió el orden de pago de las jubilaciones mínimas por el feriado del 17 de agosto

Otros pagos de ANSES

Además, el organismo informó que las prestaciones correspondientes a las Pensiones No Contributivas se depositarán desde el 10 de agosto, para DNI 0 y 1, extendiéndose ininterrumpidamente hasta el 14 de agosto para los DNI 8 y 9. La Prestación por Desempleo, en tanto, comenzará a abonarse recién a partir del 24 de agosto para los DNI terminados en 0 y 1, culminando el 28 de agosto con los terminados en 8 y 9. Por su parte, la Asignación por Prenatal se pagará agrupada de a dos números de documento entre el 11 de agosto y el 18 de agosto. Finalmente, las Asignaciones de Pago Único (correspondientes a Matrimonio, Nacimiento y Adopción), las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y el plan de Asignación por Maternidad se pagarán a todas las terminaciones de documento por igual desde el 11 de agosto y hasta el 11 de septiembre.