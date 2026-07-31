Prestación por Desempleo de ANSES: quiénes reciben la acreditación este miércoles

Monto mínimo garantizado: $186.200 mensuales para quienes el cálculo porcentual arroje una cifra inferior.

Tope máximo topeado: $372.400 mensuales para los sueldos de escalas superiores que superen dicho margen.

Cómo hacer el trámite para cobrar la prestación por desempleo

ANSES habilita distintos canales para realizar trámites y consultas vinculadas con prestaciones sociales. Los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del organismo o acceder mediante la aplicación móvil. La plataforma digital permite consultar expedientes, revisar fechas de cobro y modificar medios de pago.

Pasos a seguir para poder realizar el trámite desde el sitio web del organismo: