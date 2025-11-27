ANSES: la fecha límite del trámite que te permite cobrar un plus a fin de año

Además, su entrega también habilita el cobro de la Ayuda Escolar Anual, una asignación de pago único que se entrega por cada hijo en edad escolar, desde el nivel de jardín hasta el secundario.

Hasta cuándo hay tiempo de presentarla

La institución asegura que podés presentar la Libreta AUH hasta el 31 de diciembre de 2025 para cobrar el 20% retenido de este año.

Si no la entregaste en este plazo estipulado, recordá que perderás el derecho a cobrar el monto acumulado, aunque seguirás recibiendo el 80% de la asignación de manera regular.

Monto de la AUH

Las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 2,08% este mes, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC.

El total de la AUH es de $119.691 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares solo van a recibir el 80% del monto ($95.751,8), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $389.733, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $59.851 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $194.873.