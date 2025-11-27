ANSES: la fecha límite del trámite que te permite cobrar un plus a fin de año
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el duodécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Los beneficiarios de la AUH ANSES deberán completar antes de fin de año la presentación de la Libreta AUH, el documento que habilita el cobro de hasta $165.000 extra por cada hijo. Este pago no forma parte de un aumento ni corresponde a la Tarjeta Alimentar, sino a la devolución del 20% retenido durante 2024.
De qué se trata la Libreta AUH
La Libreta AUH es un formulario obligatorio que debe completar el titular de la prestación para certificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por ANSES, donde se acreditan los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes.
Todos los meses, la entidad reserva el 20% del monto de la AUH y lo abona todo junto con la presentación de la este trámite.
Además, su entrega también habilita el cobro de la Ayuda Escolar Anual, una asignación de pago único que se entrega por cada hijo en edad escolar, desde el nivel de jardín hasta el secundario.
Hasta cuándo hay tiempo de presentarla
La institución asegura que podés presentar la Libreta AUH hasta el 31 de diciembre de 2025 para cobrar el 20% retenido de este año.
Si no la entregaste en este plazo estipulado, recordá que perderás el derecho a cobrar el monto acumulado, aunque seguirás recibiendo el 80% de la asignación de manera regular.
Monto de la AUH
Las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 2,08% este mes, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC.
El total de la AUH es de $119.691 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares solo van a recibir el 80% del monto ($95.751,8), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.
El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $389.733, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $59.851 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $194.873.
