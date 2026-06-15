ANSES: la importancia de la Clave de Seguridad Social y cómo tramitarla

consultar fecha y lugar de cobro;

revisar la historia laboral;

modificar datos personales y de contacto;

acceder a información sobre jubilaciones y pensiones;

consultar el estado de diferentes trámites;

gestionar cambios vinculados a prestaciones.

Para los jubilados y pensionados, esta clave facilita el seguimiento de sus haberes y permite realizar diferentes operaciones. En el caso de titulares de asignaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), también sirve para revisar pagos y actualizar información.

De esta manera, ANSES busca simplificar los procesos y permitir que más personas puedan resolver sus consultas desde sus hogares.

Cómo crear la Clave de Seguridad Social

La creación de la Clave de Seguridad Social de ANSES puede realizarse de forma online mediante unos simples pasos. Para iniciar el trámite hay que ingresar al sitio oficial del organismo o a la aplicación mi ANSES y seleccionar la opción para generar una nueva clave.

Luego, el sistema solicitará algunos datos personales, como el número de CUIL y la información correspondiente al DNI, con el objetivo de validar la identidad del usuario. Después de responder las preguntas de seguridad, se podrá crear una contraseña personal.

Una vez finalizado el proceso, la clave queda habilitada y permite acceder a los servicios digitales disponibles. ANSES recomienda elegir una contraseña segura, no compartirla con terceros y mantener actualizados los datos de contacto.

Esta modalidad permite obtener una clave suficiente para la mayoría de los trámites habituales. Sin embargo, algunas gestiones específicas pueden requerir un nivel de seguridad superior que debe solicitarse de manera presencial.

Contar con la Clave de Seguridad Social es una de las formas más simples de aprovechar las herramientas digitales de ANSES y realizar trámites sin demoras.