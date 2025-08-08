ANSES: las Asignaciones Familiares vigentes en agosto con los montos actualizados

Monto de las APU en agosto 2025

Las Asignaciones de Pago Único (APU) de ANSES están dirigidas a diferentes grupos de beneficiarios. Los montos varían según el evento que origina el beneficio: $65.827 por nacimiento, $98.567 por matrimonio y $393.596 por adopción. Este último monto es el más elevado y busca cubrir los gastos asociados al proceso de adopción.

Los grupos que pueden acceder a este beneficio incluyen trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), trabajadores temporales y rurales. También pueden solicitarlo quienes perciben la Prestación por Desempleo, la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra o la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de agosto 2025

El cronograma de cobros del octavo mes del año se reparte de la siguiente manera: