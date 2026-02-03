ANSES: las claves a tener en cuenta para inscribirse en las Becas Progresar

Los montos de las Becas Progresar

Las Becas Progresar continúan con un monto mensual de $35.000, que se paga en 12 cuotas a lo largo del año. Del total, ocho pagos son mensuales y se acredita el 80% del importe, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el estudiante demuestre la regularidad académica a través de tres certificaciones emitidas por la institución educativa.

A este esquema se suman pagos extra por desempeño académico. Por un lado, se contemplan dos cuotas por mérito para quienes cierren el ciclo lectivo en diciembre o febrero sin materias adeudadas.

Cuándo son las inscripciones a las Becas Progresar

Aunque la inscripción a las Becas Progresar todavía no está habilitada, estimaciones oficiales indican que el período para realizar el trámite se extendería del 1 de marzo al 30 de abril de 2026. Durante esas fechas, los aspirantes deberán presentar la solicitud dentro del plazo establecido para no quedar fuera del beneficio.

La inscripción es 100% digital y se gestiona desde el sitio oficial de Becas Progresar o a través de la app Progresar+, disponible en celulares con Android. Allí se deben cargar los datos personales, académicos y socioeconómicos, elegir la línea de beca correspondiente y enviar la postulación para que sea evaluada por el organismo.