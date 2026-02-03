ANSES: las claves a tener en cuenta para inscribirse en las Becas Progresar
ANSES ratificó que el programa continúa vigente y precisó los montos actualizados junto con las condiciones necesarias para poder acceder al beneficio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que las Becas Progresar se mantendrán activas durante 2026, garantizando la continuidad del apoyo económico para estudiantes en todo el país.
La inscripción será totalmente online y, pese a que los montos no se actualizan desde 2024, las Becas Progresar siguen siendo un apoyo, sobre todo en el actual escenario económico argentino, marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del costo de vida.
Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar
El beneficio está pensado para jóvenes de 16 a 24 años que estén estudiando en instituciones educativas públicas o privadas con reconocimiento del Ministerio de Capital Humano.
No obstante, en casos especiales, como estudiantes con hijos a cargo o personas con discapacidad, el tope de edad se amplía hasta los 35 años, con el objetivo de llegar a más beneficiarios.
Las Becas Progresar alcanzan a quienes transitan la educación obligatoria, carreras de nivel superior y también trayectos de formación profesional.
Los montos de las Becas Progresar
Las Becas Progresar continúan con un monto mensual de $35.000, que se paga en 12 cuotas a lo largo del año. Del total, ocho pagos son mensuales y se acredita el 80% del importe, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el estudiante demuestre la regularidad académica a través de tres certificaciones emitidas por la institución educativa.
A este esquema se suman pagos extra por desempeño académico. Por un lado, se contemplan dos cuotas por mérito para quienes cierren el ciclo lectivo en diciembre o febrero sin materias adeudadas.
Cuándo son las inscripciones a las Becas Progresar
Aunque la inscripción a las Becas Progresar todavía no está habilitada, estimaciones oficiales indican que el período para realizar el trámite se extendería del 1 de marzo al 30 de abril de 2026. Durante esas fechas, los aspirantes deberán presentar la solicitud dentro del plazo establecido para no quedar fuera del beneficio.
La inscripción es 100% digital y se gestiona desde el sitio oficial de Becas Progresar o a través de la app Progresar+, disponible en celulares con Android. Allí se deben cargar los datos personales, académicos y socioeconómicos, elegir la línea de beca correspondiente y enviar la postulación para que sea evaluada por el organismo.
