El bono de ANSES que va a aliviar el mes de febrero: a quiénes les corresponde

Además, el texto oficial precisa que los beneficios previsionales deberán estar vigentes en el mes de la liquidación para poder acceder al refuerzo económico.

ANSES AUH.jpg

Condiciones del refuerzo

El Bono Extraordinario Previsional será no remunerativo, no tendrá descuentos y no se computará para adicionales ni futuros aumentos. En los casos de pensiones con más de un copartícipe, se tomará a un único titular para definir el derecho al cobro.

La norma también autoriza a la ANSES a establecer las disposiciones necesarias para la liquidación, el control y el eventual recupero de pagos indebidos, mientras que la Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

En los fundamentos, el Gobierno recordó que la anterior fórmula de movilidad jubilatoria no reflejaba adecuadamente la inflación, lo que motivó el pago de bonos previsionales entre 2024 y 2026. Este refuerzo se suma al esquema de actualización mensual por inflación vigente desde julio de 2024.