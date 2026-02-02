El bono de ANSES que va a aliviar el mes de febrero: a quiénes les corresponde
El refuerzo quedó oficializado por el Decreto 65/2026 y alcanza a jubilados del sistema contributivo, PUAM y pensiones no contributivas, sin descuentos.
La ANSES confirmó el pago de bonos previsionales de hasta $70.000, que se acreditarán en febrero de 2026 y estarán dirigidos a jubilados y pensionados de menores ingresos. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 65/2026, publicado en el Boletín Oficial.
De acuerdo a lo establecido, este refuerzo económico alcanza a beneficiarios del sistema previsional que administra la ANSES y busca compensar la pérdida de poder adquisitivo generada por la anterior fórmula de movilidad jubilatoria, con foco en los sectores más vulnerables.
El decreto detalla que los bonos incluyen a jubilados y pensionados del régimen contributivo, titulares de la PUAM y beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez o madres de siete hijos o más, además de otras pensiones graciables bajo la órbita de la ANSES.
Quiénes cobrarán el bono completo
Según lo establecido en el artículo 3° del decreto, los beneficiarios cuyos haberes totales sean iguales o menores al haber mínimo previsional cobrarán el bono completo de $70.000.
Para quienes perciban ingresos por encima del haber mínimo, el monto del bono será proporcional y se calculará de forma tal que la suma entre el haber mensual y el refuerzo no supere el tope equivalente al haber mínimo más el bono máximo.
Además, el texto oficial precisa que los beneficios previsionales deberán estar vigentes en el mes de la liquidación para poder acceder al refuerzo económico.
Condiciones del refuerzo
El Bono Extraordinario Previsional será no remunerativo, no tendrá descuentos y no se computará para adicionales ni futuros aumentos. En los casos de pensiones con más de un copartícipe, se tomará a un único titular para definir el derecho al cobro.
La norma también autoriza a la ANSES a establecer las disposiciones necesarias para la liquidación, el control y el eventual recupero de pagos indebidos, mientras que la Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
En los fundamentos, el Gobierno recordó que la anterior fórmula de movilidad jubilatoria no reflejaba adecuadamente la inflación, lo que motivó el pago de bonos previsionales entre 2024 y 2026. Este refuerzo se suma al esquema de actualización mensual por inflación vigente desde julio de 2024.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario