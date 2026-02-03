ANSES: quiénes podrán acceder a un bono especial de más de $100.000

Cómo hacer el trámite para cobrar la Asignación por Matrimonio

El proceso se puede hacer de forma totalmente virtual, lo cual es mucho más cómodo.

Ingresá a mi ANSÉS con tu cuil y clave de la seguridad social.

Confirmá que tus datos personales y vínculos familiares estén actualizados.

Dirigite a la sección de atención virtual y seleccioná la opción de asignaciones de pago único.

Cargá la documentación requerida, como el acta de matrimonio, la partida de nacimiento o la sentencia judicial de adopción.

Si preferís la atención cara a cara, podés sacar un turno para ir a una oficina de ansés a través de la web o llamando al 130.