ANSES: las familias que podrán acceder a un bono para las Fiestas
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el duodécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de octubre, que fue del 2,3%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Lo que recibirán las AUH de aumento
El ajuste se aplica siguiendo la variación inflacionaria de octubre, que fue del 2,4%. Con esta suba, el valor neto de la AUH quedará en $97.994, ya que el organismo descuenta como cada mes el 20% de la prestación bruta. Ese importe retenido se devuelve cuando se presenta la Libreta AUH, requisito que acredita controles de salud y escolaridad.
Extras que permiten llegar a los $200.000
Además del pago mensual, determinados grupos pueden acceder a dos refuerzos claves:
-
Tarjeta Alimentar, cuyo monto varía según la cantidad de hijos.
Complemento Leche, correspondiente al Plan 1000 Días, para niños menores de 4 años.
Con un hijo en edad de lactancia, la suma de los beneficios queda así:
-
AUH neta: $97.994
-
Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250
-
Complemento Leche: $46.198
Total estimado en diciembre: $196.000
Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar
-
Familias con 1 hijo: $52.250
-
Familias con 2 hijos: $81.936
-
Familias con 3 hijos o más: $108.062
Este apoyo tiene como objetivo reforzar el acceso a la canasta básica de alimentos en los hogares con niños y adolescentes.
Calendario de pago de la AUH
ANSES confirmó que los pagos de la AUH se realizarán según la terminación del DNI del titular. El cronograma queda establecido así:
-
Martes 9 de diciembre: DNI terminados en 0
Miércoles 10: terminados en 1
Jueves 11: terminados en 2
Viernes 12: terminados en 3
Lunes 15: terminados en 4
Martes 16: terminados en 5
Miércoles 17: terminados en 6
Jueves 18: terminados en 7
Viernes 19: terminados en 8
Lunes 22: terminados en 9
