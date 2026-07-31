Moratoria previsional de ANSES: cuánto cuesta comprar aportes jubilatorios antes del aumento

Sin embargo, estos valores volverán a modificarse en agosto de 2026. Con la actualización por movilidad previsional, cada UCAP pasará a costar $41.000,32, por lo que regularizar un año ascenderá a $492.003,86 y completar los 30 años de aportes demandará $14.760.115,93.

Cómo tramitar el Plan de Pagos de Deuda Previsional en ANSES

Las personas interesadas en acceder al régimen deben ingresar a Mi ANSES para verificar los años de aportes registrados e identificar los períodos que necesitan regularizar. Luego podrán generar las UCAP correspondientes desde el portal para efectuar el pago.

El plan vigente está destinado únicamente a mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años. En la actualidad, ANSES ya no permite jubilarse mediante la moratoria a quienes alcanzaron la edad jubilatoria, ya que esa modalidad dejó de estar vigente.