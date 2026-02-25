ANSES: las nuevas advertencias por las estafas a jubilados
Ante nuevas maniobras engañosas, ANSES advirtió por estafas ligadas a trámites de jubilación y pidió reforzar cuidados frente a contactos falsos por redes.
Personas que cobran una jubilación a través de ANSES quedaron en el centro de nuevas maniobras fraudulentas detectadas en las últimas semanas, con delincuentes que se hacen pasar por personal del organismo para obtener datos sensibles.
Aunque estas estafas no apuntan únicamente a adultos mayores, quienes perciben haberes previsionales suelen resultar más vulnerables por el contacto habitual con ANSES y por posibles brechas en el manejo de herramientas digitales.
Desde el organismo previsional, que depende del Ministerio de Capital Humano, explicaron que los engaños suelen presentarse como supuestos beneficios o bonos extraordinarios ligados a la jubilación, muchas veces en contextos festivos o fechas especiales. Bajo esa excusa, los estafadores solicitan claves, información personal o datos bancarios, elementos que permiten concretar fraudes.
Alerta por las posibles estafas a jubilados: qué tener en cuenta
La advertencia oficial de ANSES es contundente: el organismo nunca pide claves de seguridad, datos personales ni información bancaria por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto. Cualquier contacto de ese tipo debe considerarse sospechoso.
También se remarcó que sólo deben tomarse como válidas las comunicaciones publicadas en los canales oficiales de ANSES. Mensajes o publicaciones que redirijan a formularios externos o páginas que imitan la estética institucional deben descartarse de inmediato, ya que suelen ser parte de estafas dirigidas a titulares de jubilación y otras prestaciones.
Qué hacer si recibís un llamado sospechoso
Ante un contacto sospechoso en nombre de ANSES o vinculado a la jubilación, lo más importante es no brindar datos personales y cortar la comunicación de inmediato.
El organismo recordó que nunca solicita claves, códigos enviados por SMS ni información bancaria, por lo que tampoco se deben abrir enlaces o formularios que lleguen por mensajes, mail o redes sociales, aunque usen la imagen oficial.
Si la persona recibió un intento de estafa o detecta una maniobra irregular relacionada con ANSES o su jubilación, se recomienda realizar la denuncia a través de mi ANSES en la sección Denuncias y Reclamos, en delegaciones del organismo o llamando al 130. Compartir esta información con familiares y conocidos ayuda a prevenir nuevos engaños a jubilados.
