 ANSES: las nuevas advertencias por las estafas a jubilados

Qué hacer si recibís un llamado sospechoso

Ante un contacto sospechoso en nombre de ANSES o vinculado a la jubilación, lo más importante es no brindar datos personales y cortar la comunicación de inmediato.

El organismo recordó que nunca solicita claves, códigos enviados por SMS ni información bancaria, por lo que tampoco se deben abrir enlaces o formularios que lleguen por mensajes, mail o redes sociales, aunque usen la imagen oficial.

Si la persona recibió un intento de estafa o detecta una maniobra irregular relacionada con ANSES o su jubilación, se recomienda realizar la denuncia a través de mi ANSES en la sección Denuncias y Reclamos, en delegaciones del organismo o llamando al 130. Compartir esta información con familiares y conocidos ayuda a prevenir nuevos engaños a jubilados.