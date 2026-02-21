ANSES: los haberes que cobrarán los jubilados en marzo 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el tercer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.
Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.
Cómo quedan los haberes en marzo para jubilados
Con el aumento del 2,9%, la jubilación mínima pasa a ser de $369.600,88. Al sumar el refuerzo previsional de $70.000, ningún jubilado o pensionado del sistema contributivo percibirá menos de $439.600,88.
Por su parte, el haber máximo experimenta una subaproporcional, situándose en los $2.487.063,96, monto que no incluye el bono de refuerzo.
Dato clave: Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán en marzo 2026 un total de $365.680,70 (haber de $295.680,70 + bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez alcanzarán los $328.720,61 finales.
