ANSES: el extra de casi medio millón de pesos que se otorgará en marzo
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el tercer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a febrero. Durante el segundo mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,9% producto de la inflación de enero y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de marzo, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.
Quiénes pueden acceder al plus en marzo 2026
El beneficio alcanza a distintos grupos que se encuentren registrados dentro del sistema de ANSES. Entre las personas que pueden cobrar la APU de a Adopción se encuentran:
- Trabajadores en relación de dependencia
- Personas que cobran a través de una ART
- Trabajadores rurales y de temporada
- Titulares de la Prestación por Desempleo
- Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
- Personas que cobran o cobraron AUH, AUH por discapacidad o Asignación por Embarazo
Qué se necesita para cobrar la APU por Adopción
Para acceder a la Asignación de Pago Único por Adopción, se debe presentar la solicitud dentro de un plazo determinado desde la fecha de la sentencia judicial de adopción.
La ANSES exige que la gestión se haga entre los 2 meses y los 2 años posteriores a que la adopción quede firme.
