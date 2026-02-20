ANSES: los jubilados que recibirán un aumento en los haberes y un bono extra en marzo
El organismo estatal dio a conocer las características sobre los montos destinados a distintos beneficiarios durante el tercer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los montos que regirán a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.
Se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.
Montos oficiales de jubilaciones ANSES en marzo 2026
Con el aumento del 2,9%, la jubilación mínima pasa a ser de $369.600,88. Al sumar el refuerzo previsional de $70.000, ningún jubilado o pensionado del sistema contributivo percibirá menos de $439.600,88.
Por su parte, el haber máximo experimenta una subaproporcional, situándose en los $2.487.063,96, monto que no incluye el bono de refuerzo.
Dato clave: Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán en marzo 2026 un total de $365.680,70 (haber de $295.680,70 + bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez alcanzarán los $328.720,61 finales.
Calendario de pagos ANSES marzo 2026
El orden de pago se rige por el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):
- DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo 2026.
- DNI terminados en 1: martes 10 de marzo 2026.
- DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo 2026.
- DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo 2026.
- DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo 2026.
- DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo 2026.
- DNI terminados en 6: martes 17 de marzo 2026.
- DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo 2026.
- DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo 2026.
- DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo 2026.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario