Es oficial la suba en las jubilaciones para marzo 2026: de cuánto es el aumento

La suba en las jubilaciones sigue el dato de inflación de enero. La mínima quedó en marzo en 369.600,88 pesos y sigue por debajo de la línea de la pobreza que marca el Indec.
El gobierno de Javier Milei oficializó este viernes la suba de las jubilaciones, pensiones y prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para marzo siguiendo el dato de inflación que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) con dos meses de rezago. De esta manera, y de acuerdo a la inflación registrada en enero pasado, la suba será del 2,88%.
Así quedó plasmado en la Resolución 38/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de la Anses, Fernando Omar Bearzi.
De esta manera en marzo la jubilación mínima subirá a 369.600,88 pesos y condena, una vez más, a los jubilados que perciben el haber mínimo a vivir por debajo de la línea de la pobreza.
En enero, dos meses antes de este nuevo aumento, la Canasta Básica Total (CBT) para un adulto, que mide el Indec y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza, llegó a los 440.226 pesos. Es decir que la jubilación de marzo alcanza para cubrir apenas el 84% de la CBT de enero pasado. Con respecto a la CBT de marzo, cuyo nivel todavía se desconoce, esta cobertura será todavía menor.
Sin embargo si se la compara con la Canasta Básica de los Jubilados que elabora la Defensoría de la Tercera Edad, distinta a la que elabora el Indec y en la que se pondera elementos básicos para las personas de la tercera edad, la diferencia entre ingresos y umbral de la pobreza es todavía mayor.
En octubre pasado, la última Canasta Básica de los Jubilados informada hasta el momento, llegaba a los 1.514.074,13 pesos. Es decir que en febrero, la jubilación mínima apenas alcanzará para cubrir menos una cuarta parte, el 24,41%, de la Canasta Básica de los Jubilados de octubre pasado, por lo que en marzo esta relación es todavía mucho menor.
La Anses fijó además que el haber máximo que podrán percibir los miembros del sistema previsional será de 2.487.063,95 pesos desde el 1° de marzo.
En el caso de la base imponible mínima para el cálculo de aportes, se fijó en 124.481,49 pesos, mientras que la máxima alcanzará los 4.045.590,45 pesos. Asimismo, el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será 295.680,70 pesos y la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en 169.075,53 pesos.
En la misma resolución la ANSES advierte que “corresponde establecer los valores del mes de marzo de 2026 correspondientes a las prestaciones y conceptos previsionales, considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a enero de 2026″.
Así, en el caso de las pensiones no contributivas por invalidez o vejez será de 260.705,03 pesos. Quienes perciben la pensión destinada a madres de siete hijos recibirán 369.600,88 pesos.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ajustará a un total de 132.796,38 pesos por cada hijo, en tanto que la AUH por discapacidad será de 432.415,18 pesos.
Para los beneficiarios de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), la cifra se fijará en 125.336,48 pesos.
La Asignación Familiar por Hijo para beneficiarios en el primer rango también se actualizará y alcanzará un total de 66.401,26 pesos.
