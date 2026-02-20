Es oficial la suba en las jubilaciones para marzo 2026: de cuánto es el aumento

En octubre pasado, la última Canasta Básica de los Jubilados informada hasta el momento, llegaba a los 1.514.074,13 pesos. Es decir que en febrero, la jubilación mínima apenas alcanzará para cubrir menos una cuarta parte, el 24,41%, de la Canasta Básica de los Jubilados de octubre pasado, por lo que en marzo esta relación es todavía mucho menor.

La Anses fijó además que el haber máximo que podrán percibir los miembros del sistema previsional será de 2.487.063,95 pesos desde el 1° de marzo.

En el caso de la base imponible mínima para el cálculo de aportes, se fijó en 124.481,49 pesos, mientras que la máxima alcanzará los 4.045.590,45 pesos. Asimismo, el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será 295.680,70 pesos y la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en 169.075,53 pesos.

En la misma resolución la ANSES advierte que “corresponde establecer los valores del mes de marzo de 2026 correspondientes a las prestaciones y conceptos previsionales, considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a enero de 2026″.

Así, en el caso de las pensiones no contributivas por invalidez o vejez será de 260.705,03 pesos. Quienes perciben la pensión destinada a madres de siete hijos recibirán 369.600,88 pesos.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ajustará a un total de 132.796,38 pesos por cada hijo, en tanto que la AUH por discapacidad será de 432.415,18 pesos.

Para los beneficiarios de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), la cifra se fijará en 125.336,48 pesos.

La Asignación Familiar por Hijo para beneficiarios en el primer rango también se actualizará y alcanzará un total de 66.401,26 pesos.

Resolución 38/2026:

