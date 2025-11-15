ANSES: las tres claves que beneficiarán a los jubilados

Por su parte, los jubilados que perciben el haber máximo pasarán de $2.154.737,06 a $2.204.295.

El aguinaldo confirmado para diciembre

Otra de las buenas noticias es la llegada del aguinaldo de diciembre, que se calcula como el 50% del haber más alto percibido en el segundo semestre del año.

Los jubilados que cobran la mínima recibirán un aguinaldo de $170.091.

Aquellos con la jubilación máxima percibirán $1.102.147 por el Sueldo Anual Complementario (SAC).

De esta manera, diciembre será un mes con doble ingreso para los adultos mayores: el haber actualizado más el medio aguinaldo, lo que ayudará a compensar los gastos de fin de año.

El calendario de pagos de diciembre para jubilados

La tercera buena noticia tiene que ver con las fechas de pago. Según informó ANSES, el calendario de cobro de jubilaciones y pensiones se iniciará a partir del 9 de diciembre de 2025, en función del número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9/12

DNI 2 y 3: 10/12

DNI 4 y 5: 11/12

DNI 6 y 7: 12/12

DNI 8 y 9: 12/12

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

DNI 0: 9/12

DNI 1: 10/12

DNI 2 y 3: 11/12

DNI 4 y 5: 12/12

DNI 6 y 7: 15/12

DNI 8 y 9: 16/12

Jubilados con haberes superiores al mínimo