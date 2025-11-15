ANSES: las tres claves que beneficiarán a los jubilados
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Si bien puede llamarse “bono navideño” por la época del año, en términos oficiales se trata de la continuidad del bono de refuerzo extraordinario que se paga desde hace varios meses. Su monto se encuentra en $70.000.
El Gobierno mantiene esta ayuda como un complemento directo al haber, distinto al aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Incluso, no se contempla en la cuenta de este último, ya que es un concepto aparte.
El aumento confirmado para los jubilados
El incremento anunciado por el Gobierno de Javier Milei se oficializó bajo el Decreto 274/2024, que dispone actualizaciones mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones. La suba de diciembre será del 2,3%, correspondiente a la inflación de octubre medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Con este ajuste, el haber mínimo jubilatorio pasará de $333.150 a $340.812, sin incluir bonos. En tanto, si se mantiene el refuerzo de $70.000, los beneficiarios con el haber más bajo cobrarán $410.812 en total.
Por su parte, los jubilados que perciben el haber máximo pasarán de $2.154.737,06 a $2.204.295.
El aguinaldo confirmado para diciembre
Otra de las buenas noticias es la llegada del aguinaldo de diciembre, que se calcula como el 50% del haber más alto percibido en el segundo semestre del año.
- Los jubilados que cobran la mínima recibirán un aguinaldo de $170.091.
- Aquellos con la jubilación máxima percibirán $1.102.147 por el Sueldo Anual Complementario (SAC).
De esta manera, diciembre será un mes con doble ingreso para los adultos mayores: el haber actualizado más el medio aguinaldo, lo que ayudará a compensar los gastos de fin de año.
El calendario de pagos de diciembre para jubilados
La tercera buena noticia tiene que ver con las fechas de pago. Según informó ANSES, el calendario de cobro de jubilaciones y pensiones se iniciará a partir del 9 de diciembre de 2025, en función del número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI 0 y 1: 9/12
- DNI 2 y 3: 10/12
- DNI 4 y 5: 11/12
- DNI 6 y 7: 12/12
- DNI 8 y 9: 12/12
Jubilados con haberes mínimos (SIPA)
- DNI 0: 9/12
- DNI 1: 10/12
- DNI 2 y 3: 11/12
- DNI 4 y 5: 12/12
- DNI 6 y 7: 15/12
- DNI 8 y 9: 16/12
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI 0 y 1: 17/12
- DNI 2 y 3: 18/12
- DNI 4 y 5: 19/12
- DNI 6 y 7: 22/12
- DNI 8 y 9: 23/12
