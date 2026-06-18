ANSES: lo que cobrarán los jubilados con haberes mínimos en junio 2026

Al sumarse de forma automática el medio aguinaldo ($201.659), este grupo percibirá un ingreso bruto unificado de $674.976,99 (mientras que la escala máxima trepará a los $4,070,922.25 con el SAC integrado).

El calendario de transferencias correrá de la siguiente manera:

DNI terminados en 5: martes 16 de junio 2026 (grupo reprogramado por el feriado).

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio 2026.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio 2026.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio 2026.

AUH, Asignación por Embarazo y SUAF: el cronograma de junio 2026 de la seguridad social

Las asignaciones familiares y de cobertura social que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social también ingresan en su etapa de definiciones semanales, aplicando las actualizaciones de haberes por movilidad:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

El valor de la AUH se ubica en $144.932 brutos. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica una retención del 20% obligatoria (reembolsable con la presentación de la libreta), por lo que el cobro directo de bolsillo queda fijado en $115.945,60 (para la variante de AUH por Discapacidad, el neto es de $377.532 sobre un bruto de $471.915). Las fechas de pago corren a la par de las jubilaciones mínimas:

DNI 5: martes 16; DNI 6: miércoles 17; DNI 7: jueves 18; DNI 8: viernes 19 de junio 2026.

Asignación por Embarazo (AUE)

Sigue el mismo parámetro monetario de $144.932 brutos y un desembolso directo neto de $115.945,60 por la retención legal, pero se rige por un esquema de DNI diferenciado:

DNI 3: martes 16; DNI 4: miércoles 17; DNI 5: jueves 18; DNI 6: viernes 19 de junio 2026.

Asignaciones Familiares del SUAF y Prenatal

Bajo los parámetros de la Resolución 146/2026 de ANSES, los topes del SUAF se dividen por rangos de ingresos familiares.

Para el escalón inicial, el salario familiar por hijo se estableció en $72.474 (escalando a $235.967 en casos de hijos con discapacidad), replicando las fechas diarias por DNI del bloque de la AUH (del 5 al 8).

En tanto, la liquidación por Prenatal se concentrará en dos jornadas: DNI 6 y 7 cobrarán el martes 16, mientras que DNI 8 y 9 lo harán el miércoles 17 de junio 2026.