ANSES: lo que cobrarán los jubilados con haberes mínimos en junio 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el sexto mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,6%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Montos finales y días de cobro de la tercera semana de junio 2026
El segmento de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que percibe el escalón inicial, retomará sus cobros tras el bache del fin de semana largo.
En cumplimiento con el Decreto 399/2026, que formalizó el bono de $70.000, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá el haber mínimo base de junio 2026 en $403.317,99.
Al sumarse de forma automática el medio aguinaldo ($201.659), este grupo percibirá un ingreso bruto unificado de $674.976,99 (mientras que la escala máxima trepará a los $4,070,922.25 con el SAC integrado).
El calendario de transferencias correrá de la siguiente manera:
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio 2026 (grupo reprogramado por el feriado).
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio 2026.
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio 2026.
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio 2026.
AUH, Asignación por Embarazo y SUAF: el cronograma de junio 2026 de la seguridad social
Las asignaciones familiares y de cobertura social que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social también ingresan en su etapa de definiciones semanales, aplicando las actualizaciones de haberes por movilidad:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
El valor de la AUH se ubica en $144.932 brutos. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica una retención del 20% obligatoria (reembolsable con la presentación de la libreta), por lo que el cobro directo de bolsillo queda fijado en $115.945,60 (para la variante de AUH por Discapacidad, el neto es de $377.532 sobre un bruto de $471.915). Las fechas de pago corren a la par de las jubilaciones mínimas:
- DNI 5: martes 16; DNI 6: miércoles 17; DNI 7: jueves 18; DNI 8: viernes 19 de junio 2026.
Asignación por Embarazo (AUE)
Sigue el mismo parámetro monetario de $144.932 brutos y un desembolso directo neto de $115.945,60 por la retención legal, pero se rige por un esquema de DNI diferenciado:
- DNI 3: martes 16; DNI 4: miércoles 17; DNI 5: jueves 18; DNI 6: viernes 19 de junio 2026.
Asignaciones Familiares del SUAF y Prenatal
Bajo los parámetros de la Resolución 146/2026 de ANSES, los topes del SUAF se dividen por rangos de ingresos familiares.
Para el escalón inicial, el salario familiar por hijo se estableció en $72.474 (escalando a $235.967 en casos de hijos con discapacidad), replicando las fechas diarias por DNI del bloque de la AUH (del 5 al 8).
En tanto, la liquidación por Prenatal se concentrará en dos jornadas: DNI 6 y 7 cobrarán el martes 16, mientras que DNI 8 y 9 lo harán el miércoles 17 de junio 2026.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario