ANSES: lo que cobrarán los jubilados en julio de 2026 con el aumento confirmado

Cuánto cobran los jubilados de ANSES el próximo mes

Además del incremento aplicado por movilidad previsional, ANSES mantendrá vigente el bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a los titulares con haberes más bajos.

El refuerzo completo será entregado a:

Jubilados que cobran la mínima: recibirán el bono total de $70.000 .

recibirán el bono total de . Titulares de la PUAM: accederán al refuerzo completo junto con su haber actualizado.

accederán al refuerzo completo junto con su haber actualizado. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC): también cobrarán el bono máximo establecido.

En el caso de quienes tengan jubilaciones superiores, el extra será calculado de manera proporcional hasta completar un ingreso total de $481.989,33.