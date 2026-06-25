ANSES: lo que cobrarán los jubilados en julio de 2026 con el aumento confirmado
ANSES confirmó una actualización para julio: las jubilaciones, PUAM y Pensiones No Contributivas recibirán un aumento del 2,15% junto a un bono.
Los beneficiarios de ANSES que reciben jubilaciones y pensiones tendrán una nueva actualización en sus ingresos durante julio de 2026. El organismo aplicará un aumento del 2,15% en los haberes, de acuerdo con el sistema de movilidad previsional que establece ajustes en base a la inflación registrada meses atrás.
La suba se calcula a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo y se verá reflejada en las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social, incluyendo jubilaciones, pensiones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).
Aumento confirmado para jubilados en julio 2026
Con la actualización confirmada por ANSES, los nuevos montos de las prestaciones previsionales quedarán distribuidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: haber actualizado de $411.989,33 + bono de $70.000 → total a cobrar: $481.989,33.
- Jubilación máxima: haber actualizado de $2.772.298,07 → total a cobrar: $2.772.298,07.
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): haber actualizado de $329.591,46 + bono de $70.000 → total a cobrar: $399.591,46.
- PNC por invalidez o vejez: haber actualizado de $288.392,53 + bono de $70.000 → total a cobrar: $358.392,53.
La actualización alcanza a todas las prestaciones previsionales administradas por ANSES y se enmarca en el esquema de aumentos mensuales definido para ajustar los haberes según la evolución de la inflación.
Cuánto cobran los jubilados de ANSES el próximo mes
Además del incremento aplicado por movilidad previsional, ANSES mantendrá vigente el bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a los titulares con haberes más bajos.
El refuerzo completo será entregado a:
- Jubilados que cobran la mínima: recibirán el bono total de $70.000.
- Titulares de la PUAM: accederán al refuerzo completo junto con su haber actualizado.
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC): también cobrarán el bono máximo establecido.
En el caso de quienes tengan jubilaciones superiores, el extra será calculado de manera proporcional hasta completar un ingreso total de $481.989,33.
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