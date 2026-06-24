Asignación Universal por Hijo y Tarjeta Alimentar: ANSES oficializó los montos para julio

Retención del 20% (para cobrar a fin de año): $29.609.

Monto neto a cobrar por hijo: $118.436.

Este importe de $118.436 es el dinero oficial que cada titular recibirá mensualmente por cada hijo menor de 18 años registrado en el sistema.

El Programa Alimentar, que se liquida a través de la misma cuenta de la ANSES sin necesidad de realizar trámites adicionales, mantiene su estructura de pago basada en la cantidad de hijos menores de 14 años (o con discapacidad, sin límite de edad) que integren el grupo familiar.

Los montos vigentes para julio son:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Cuánto se cobra por hijo el próximo mes

Para determinar el ingreso mensual total que percibirá una familia en julio, se debe sumar el monto neto de la AUH más el complemento de la Tarjeta Alimentar.

Para el caso de un grupo familiar con un solo hijo, la cuenta final es la siguiente:

AUH neto: $118.436.

Tarjeta Alimentar: $72.250.

Total a cobrar: $190.686.