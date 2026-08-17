Asignaciones de ANSES: de qué se trata el extra de $149.000 que se paga sin trámite previo
La Prestación Alimentar de ANSES contempla en agosto de 2026 un pago de hasta $149.425, dependiendo de la composición del grupo familiar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene durante agosto de 2026 el pago de la Prestación Alimentar para determinados titulares de asignaciones y prestaciones sociales. El beneficio puede alcanzar los $149.425 para las familias con tres hijos o más.
Una de las principales características de esta asistencia es que no requiere realizar un trámite específico para cobrarla. El organismo determina quiénes cumplen las condiciones a partir de los datos registrados y, en caso de corresponder, deposita el dinero directamente junto con la prestación habitual.
Los montos establecidos para agosto dependen de la composición familiar: quienes cobran la Asignación por Embarazo (AUE) reciben $72.250, al igual que las familias con un hijo. Para hogares con dos hijos, el monto asciende a $113.299, mientras que con tres hijos o más alcanza los $149.425.
Los requisitos de acreditación automática para los beneficiarios seleccionados
El pago está dirigido a grupos específicos que ya se encuentran dentro del sistema de prestaciones sociales. Como la acreditación es automática, ANSES utiliza la información disponible en sus registros para determinar quién puede cobrarlo.
Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran:
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
- Personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) desde el tercer mes de gestación.
- Titulares de AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.
- Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.
De esta manera, no hace falta completar formularios ni anotarse en un registro adicional. El beneficio se incorpora cuando el organismo comprueba que se reúnen los requisitos correspondientes.
El procedimiento de consulta para verificar el depósito en la cuenta de cobro
La Prestación Alimentar se deposita en la misma cuenta bancaria utilizada para cobrar la prestación principal. Además, el pago se realiza de acuerdo con el calendario correspondiente a cada beneficio.
Para AUH y AUE, después del fin de semana largo de agosto, el cronograma continúa de esta manera:
- DNI terminado en 5: 18 de agosto.
- DNI terminado en 6: 19 de agosto.
- DNI terminado en 7: 20 de agosto.
- DNI terminado en 8: 21 de agosto.
- DNI terminado en 9: 24 de agosto.
Los DNI terminados del 0 al 4 tuvieron sus fechas de cobro entre el 10 y el 14 de agosto. En el caso de las Pensiones No Contributivas, el calendario informado se extendió del 10 al 14 de agosto, según la terminación del documento.
Cómo consultar si ANSES paga el extra
Para comprobar si el beneficio fue incorporado a la liquidación, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí es posible revisar las prestaciones vigentes, liquidaciones y el medio de pago informado.
También resulta importante verificar que los datos personales y familiares estén correctamente actualizados, ya que esa información es utilizada por el organismo para determinar el acceso a diferentes prestaciones.
En caso de cumplir las condiciones, la Prestación Alimentar se asigna directamente. Por lo tanto, no existe un formulario específico que deba completarse para solicitar los hasta $149.425 de agosto.
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