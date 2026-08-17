Asignaciones de ANSES: de qué se trata el extra de $149.000 que se paga sin trámite previo

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

con hijos de hasta 17 años inclusive. Personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) desde el tercer mes de gestación.

desde el tercer mes de gestación. Titulares de AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad .

. Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

De esta manera, no hace falta completar formularios ni anotarse en un registro adicional. El beneficio se incorpora cuando el organismo comprueba que se reúnen los requisitos correspondientes.

El procedimiento de consulta para verificar el depósito en la cuenta de cobro

La Prestación Alimentar se deposita en la misma cuenta bancaria utilizada para cobrar la prestación principal. Además, el pago se realiza de acuerdo con el calendario correspondiente a cada beneficio.

Para AUH y AUE, después del fin de semana largo de agosto, el cronograma continúa de esta manera:

DNI terminado en 5: 18 de agosto.

18 de agosto. DNI terminado en 6: 19 de agosto.

19 de agosto. DNI terminado en 7: 20 de agosto.

20 de agosto. DNI terminado en 8: 21 de agosto.

21 de agosto. DNI terminado en 9: 24 de agosto.

Los DNI terminados del 0 al 4 tuvieron sus fechas de cobro entre el 10 y el 14 de agosto. En el caso de las Pensiones No Contributivas, el calendario informado se extendió del 10 al 14 de agosto, según la terminación del documento.

Cómo consultar si ANSES paga el extra

Para comprobar si el beneficio fue incorporado a la liquidación, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí es posible revisar las prestaciones vigentes, liquidaciones y el medio de pago informado.

También resulta importante verificar que los datos personales y familiares estén correctamente actualizados, ya que esa información es utilizada por el organismo para determinar el acceso a diferentes prestaciones.

En caso de cumplir las condiciones, la Prestación Alimentar se asigna directamente. Por lo tanto, no existe un formulario específico que deba completarse para solicitar los hasta $149.425 de agosto.