AUH de ANSES: confirman el aumento de agosto 2026 y los montos finales a cobrar

AUH con un hijo: cobra $120.689,52 de asignación más $72.250 de Alimentar, sumando un total de $192.939,52 netos.

AUH con dos hijos: cobra $241.379,04 de asignación más $113.299 de Alimentar, sumando $354.678,04 netos.

AUH con tres hijos: cobra $362.068,56 de asignación más $149.425 de Alimentar, alcanzando $511.493,56 netos de bolsillo.

Quiénes cobran el extra del Plan Mil Días junto con el aumento de la AUH

Las titulares de la AUH que tienen a su cargo niños de hasta 3 años de edad inclusive reciben de manera automática el pago del Complemento Leche del Plan Mil Días.

Este adicional también se actualizó por movilidad en agosto de 2026 y asciende a $56.897 por cada menor en la primera infancia.

Calendario de pagos

El calendario oficial de acreditaciones bancarias de la ANSES se despliega de la siguiente manera según la terminación del DNI: