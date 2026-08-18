AUH de ANSES: confirman el aumento de agosto 2026 y los montos finales a cobrar
El organismo previsional estableció el reajuste mensual para las asignaciones sociales según el índice de inflación oficial.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,9%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
De cuánto es el aumento de la AUH en agosto de 2026 y cuánto se cobra en mano
Con la entrada en vigencia del reajuste del 1,89% por movilidad previsional para agosto de 2026, el valor total bruto de la Asignación Universal por Hijo se fija en $150.861,90 por cada menor a cargo.
Sobre ese importe de referencia, el esquema de pago de la ANSES opera dividiendo la prestación en dos partes:
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Monto cobrado en mano (80%): la titular percibe directamente $120.689,52 netos de bolsillo por cada hijo.
Monto retenido (20%): el organismo reserva $30.172,38 mensuales por cada menor, suma acumulada que se libera en un único pago anual tras la presentación de la Libreta de la AUH con los controles médicos y escolares.
Cómo se complementa la AUH con los montos de la Tarjeta Alimentar este mes
El haber actualizado por movilidad se liquida en la misma fecha de cobro junto con las partidas de la Tarjeta Alimentar:
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AUH con un hijo: cobra $120.689,52 de asignación más $72.250 de Alimentar, sumando un total de $192.939,52 netos.
AUH con dos hijos: cobra $241.379,04 de asignación más $113.299 de Alimentar, sumando $354.678,04 netos.
AUH con tres hijos: cobra $362.068,56 de asignación más $149.425 de Alimentar, alcanzando $511.493,56 netos de bolsillo.
Quiénes cobran el extra del Plan Mil Días junto con el aumento de la AUH
Las titulares de la AUH que tienen a su cargo niños de hasta 3 años de edad inclusive reciben de manera automática el pago del Complemento Leche del Plan Mil Días.
Este adicional también se actualizó por movilidad en agosto de 2026 y asciende a $56.897 por cada menor en la primera infancia.
Calendario de pagos
El calendario oficial de acreditaciones bancarias de la ANSES se despliega de la siguiente manera según la terminación del DNI:
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DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.
DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.
DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.
DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.
DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.
DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.
DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.
DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.
DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.
DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.
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