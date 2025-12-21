ANSES: el pago único de $100.000 que beneficia a un grupo
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,3%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
A quiénes les corresponderá el bono
La ANSES contempla dentro de su esquema de Asignaciones Familiares un beneficio que se abona por única vez y está pensado para acompañar determinados momentos importantes de la vida.
Este pago no se repite mes a mes, sino que se cobra una sola vez y fue actualizado en diciembre tras aplicarse el último ajuste por movilidad. El monto supera los $106.000 y refleja el incremento del 2,3% definido por la fórmula vigente, que toma como referencia la evolución de la inflación.
El dinero se acredita mediante depósito directo en la cuenta bancaria informada por la persona beneficiaria, por lo que no requiere cobro presencial ni trámites adicionales una vez aprobado.
Pueden acceder a este pago quienes se encuentren dentro de los grupos alcanzados por el sistema de asignaciones. Entre ellos se incluyen:
-
Trabajadores en relación de dependencia registrados en el SUAF.
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE).
Monotributistas que estén dentro de las categorías habilitadas por el organismo.
Lo necesario para recibir este bono
Para poder cobrarlo, el evento debe estar correctamente inscripto en el Registro Civil y el trámite tiene que realizarse dentro del plazo establecido. Presentaciones fuera de término pueden dejar sin efecto el derecho al cobro, por lo que es clave respetar los tiempos indicados por ANSES.
El pedido del beneficio puede hacerse de dos maneras:
-
Online, a través del sitio oficial del organismo.
Presencial, solicitando previamente un turno en una oficina.
Una vez entregada toda la documentación, el pago suele acreditarse entre 30 y 60 días después, siempre que no se detecten inconsistencias en la información.
Además, es fundamental que los datos personales estén actualizados en el sistema para evitar demoras o rechazos. ANSES verifica el estado civil, el domicilio, la información personal y el CBU o medio de cobro declarado.
Si ambas personas cumplen con los requisitos, cada una puede percibir el monto completo, duplicando así el beneficio dentro del grupo familiar como apoyo económico puntual ante este tipo de situaciones
