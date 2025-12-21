ANSES: el pago único de $100.000 que beneficia a un grupo

Pueden acceder a este pago quienes se encuentren dentro de los grupos alcanzados por el sistema de asignaciones. Entre ellos se incluyen:

Trabajadores en relación de dependencia registrados en el SUAF .

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

Beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE) .

Monotributistas que estén dentro de las categorías habilitadas por el organismo.

Lo necesario para recibir este bono

Para poder cobrarlo, el evento debe estar correctamente inscripto en el Registro Civil y el trámite tiene que realizarse dentro del plazo establecido. Presentaciones fuera de término pueden dejar sin efecto el derecho al cobro, por lo que es clave respetar los tiempos indicados por ANSES.

El pedido del beneficio puede hacerse de dos maneras:

Online , a través del sitio oficial del organismo.

Presencial, solicitando previamente un turno en una oficina.

Una vez entregada toda la documentación, el pago suele acreditarse entre 30 y 60 días después, siempre que no se detecten inconsistencias en la información.

Además, es fundamental que los datos personales estén actualizados en el sistema para evitar demoras o rechazos. ANSES verifica el estado civil, el domicilio, la información personal y el CBU o medio de cobro declarado.

Si ambas personas cumplen con los requisitos, cada una puede percibir el monto completo, duplicando así el beneficio dentro del grupo familiar como apoyo económico puntual ante este tipo de situaciones