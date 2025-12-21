Estafas ANSES: el alerta que surgió sobre un supuesto bono que es falso
El organismo previsional aclaró cuáles son sus canales oficiales para realizar trámites ante una reciente modalidad de fraude.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió un comunicado oficial para alertar a la población sobre una modalidad de estafa que circula en espacios públicos. El organismo aclaró que no realiza operativos, censos ni relevamientos de datos en domicilios particulares o en la calle.
El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano recordó que todos sus trámites se gestionan exclusivamente a través de canales oficiales. La advertencia busca prevenir que los beneficiarios caigan en engaños que comprometan su seguridad financiera y personal.
La estafa que simula ser Anses por Navidad
Este tipo de estafa virtual tiene como objetivo recolectar datos como número de DNI, CUIL, claves personales o datos bancarios, que luego pueden ser usados para cometer otros delitos, como el vaciamiento de cuentas o la suplantación de identidad.
Desde Anses recuerdan que nunca se solicita información personal o bancaria por WhatsApp, redes sociales, mensajes de texto, llamadas telefónicas o enlaces externos a su sitio oficial, y recomiendan no introducir datos en páginas que no estén vinculadas directamente al organismo.
Cómo evitar caer en fraudes de este tipo
Especialistas y organismos oficiales instan a la población a:
-
Verificar siempre la información por los canales oficiales de Anses (sitio web o aplicación Mi Anses).
No compartir ni reenviar mensajes sospechosos, ya que eso contribuye a que se expandan más rápidamente.
-
No ingresar datos personales en enlaces desconocidos o no verificados.
La advertencia se da en un contexto en el que las estafas a través de internet y redes sociales se multiplican, aprovechando el interés de la población por supuestos beneficios económicos en esta época del año.
