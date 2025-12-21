ANSES: de qué se tratan los refuerzos automáticos que habrá en diciembre
Estos montos, que traen consigo un dejo de alivio para el bolsillo, se acreditan de forma automática junto con el programa. Conocé todos los detalles en la nota.
Diciembre fue un mes de novedades importantes para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El organismo, durante los últimos días de noviembre, anunció un incremento del 2,3% en cada uno de sus programas debido a la inflación registrada en octubre. Además, anunció la continuidad de diferentes bonos extraordinarios que traen consigo un dejo de alivio para el bolsillo.
Estos bonos se acreditan de forma automática junto con el programa en la cuenta bancaria y no se deben realizar ningún trámite extra para alcanzarlo, aunque está destinado a un grupo específico de usuarios. Por ejemplo, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) son algunos de los que recibirán este extra durante el último mes del año.
Cómo se compone el pago de la AUH en diciembre
En diciembre, la AUH, que tendrá un ajuste del 2,3%, ascenderá a $122.448 por cada hijo. Sin embargo, ANSES entrega cada mes solo el 80% de esta cifra, es decir, $97.958,40.
El 20% restante, que equivale a $24.489,60, se reserva y se abona más adelante cuando se presenta la Libreta AUH. Para los niños con discapacidad, el beneficio completo llega a $398.693, pagándose de manera mensual $318.954,40 mientras se mantiene la misma modalidad de retención del 20%.
Calendario de pagos en diciembre
ANSES también dio a conocer el calendario de pagos según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Para quienes cobran la AUH, los depósitos se harán entre el 9 y el 22 de diciembre, mientras que para la Asignación Universal por Embarazo (AUE) se extenderán del 10 al 23 del mismo mes.
El monto a cobrar incluye el beneficio mensual ya actualizado junto con los refuerzos que correspondan. Cada beneficiario puede consultar los detalles de su pago ingresando a Mi ANSES, usando la aplicación oficial o llamando al 130.
