A tener en cuenta: la decisión de ANSES que afecta a jubilados y pensionados
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes del año próximo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para enero, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
El extra que se elimina en enero
El extra que desaparece en enero es el aguinaldo, un concepto que se abona exclusivamente dos veces al año: en junio y en diciembre. Este adicional deja de formar parte de la liquidación mensual hasta mediados de año.
De esta manera, el ingreso de los jubilados queda compuesto únicamente por el haber actualizado y, en caso de confirmarse, por bonos o ayudas extraordinarias. La salida del aguinaldo explica la diferencia que muchos beneficiarios notarán al comparar los montos de diciembre con los de enero.
El aumento confirmado para jubilados
Enero llega con un incremento ya confirmado. El ajuste surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que fue del 2,5 %, y se aplica sobre todas las jubilaciones y pensiones administradas por ANSES.
Con este aumento, el haber mínimo jubilatorio se ubica en torno a los $349.400 en enero de 2026. Este monto representa el ingreso base asegurado para el mes y reemplaza al esquema excepcional de diciembre, cuando el aguinaldo elevó de manera puntual el total cobrado.
