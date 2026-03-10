Ante el aumento de estafas, ANSES dio una serie de recomendaciones y advertencias

Realizar trámites y consultas únicamente en el sitio oficial de Anses o en las oficinas autorizadas.

Nunca compartir claves, contraseñas o datos bancarios con terceros.

Desconfiar de cualquier mensaje que prometa beneficios adicionales o gestione pagos a cambio de información personal.

Verificar la autenticidad de los enlaces y direcciones de correo antes de ingresar cualquier dato.

El organismo insistió en que la intermediación de gestores no es necesaria y que todas las operaciones pueden realizarse directamente por los beneficiarios de manera gratuita y directa en la página web.

Dónde denunciar intentos de estafa vinculados a ANSES

Las personas que detecten intentos de estafa pueden presentar su denuncia a través de la plataforma Mi ANSES en la sección “Denuncias y Reclamos”, o de manera presencial en Avenida Paseo Colón 329, 5° piso, CABA. También se puede enviar por correo postal a la misma dirección o comunicarse por teléfono al 130.

Extremar las precauciones y compartir estas recomendaciones con familiares, especialmente jubilados, resulta fundamental para prevenir fraudes y proteger datos personales.