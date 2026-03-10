Aumentos en los combustibles: cómo aprovechar descuentos de hasta el 30%
Los combustibles subieron hasta un 8% en la última semana y se prevé que sigan con tendencia al alza en las próximas semanas como consecuencia de la guerra en Medio Oriente que lanzaron Estados Unidos e Israel.
Tras la disparada del precio del barril de petróleo como consecuencia de la guerra en Medio Oriente y su inmediato impacto en los precios de los combustibles en surtidor, la posibilidad de apelar a descuentos y promociones bancarias se convirtió en una cuestión clave a la hora de llenar el tanque.
YPF, Shell, Axion y Puma ofrecen una batería de promociones que pueden permitir acceder a un ahorro de hasta 40 mil pesos por mes. Las rebajas están disponibles en todo el país y se podrán aprovechar con apps, tarjetas, programas de beneficios y hasta por cargar de madrugada o en modalidad autoservicio.
Una por una, todas las promos
YPF
Los socios de Serviclub que paguen desde la App YPF podrán acceder a:
- 6% de ahorro todos los días y sin tope, cargando de 0 a 6 de la mañana.
- 3% de ahorro todos los días y sin tope, usando la modalidad de autodespacho (acumulable con el 6% nocturno).
- 5% de ahorro para socios del ACA, todos los días en estaciones adheridas, con un tope de $14.500 mensual.
YPF cerró además acuerdos con bancos y billeteras virtuales para sumar más beneficios:
- Banco Macro: los miércoles, pagando con MODO y Visa Platinum, 20% de ahorro (tope $15.000/mes); clientes Selecta con Visa Signature, 30% (tope $25.000/mes).
- Banco Comafi: los sábados, 10% con MODO (tope $5.000/semana); Premium y Platinum, 20% (tope $8.000/semana); Único Black, 20% (tope $10.000/semana, hasta $40.000 en marzo).
- Banco Galicia: los lunes, 10% con Mastercard y MODO (tope $10.000/mes); Éminent, 15% (tope $15.000/mes); cuenta sueldo, 10% extra (tope $5.000).
- Banco Ciudad: los domingos, 10% con MODO o Buepp (tope $10.000/mes); Plan Sueldo o Jubilados, 15% (tope $15.000/mes).
- Banco ICBC: los martes, 15% para clientes con cuenta sueldo (tope $15.000/mes).
- Banco Nación: los viernes, 20% con MODO BNA+ y QR (tope $10.000/mes).
- Banco Santander: los jueves, 10% con Visa Black o Platinum desde la App YPF (tope $7.500/mes).
- Banco Hipotecario: los martes, 15% para clientes Búho One con Visa Signature o Platinum (tope $8.000/mes).
Shell
Quienes paguen desde la app Shell Box tendrán:
- 10% de descuento los miércoles en combustibles V-Power (tope $4.000/semana).
Otros beneficios:
- Tarjeta 365: de lunes a viernes, 10% en V-Power (tope $4.000/semana); 5% en nafta súper (tope $2.000/semana).
- Banco Comafi: los domingos, 10% con MODO (tope $5.000/semana); Premium y Platinum, 20% (tope $8.000/semana); Único Black, 20% (tope $10.000/semana, hasta $40.000 en marzo).
- Banco Ciudad: los domingos, 10% con MODO o Buepp (tope $10.000/mes); Plan Sueldo o Jubilados, 15% (tope $15.000/mes).
- Banco Galicia: los lunes, 10% con Mastercard y MODO (tope $10.000/mes); Éminent, 15% (tope $15.000/mes); cuenta sueldo, 10% extra (tope $5.000).
- Banco Nación: los viernes, 20% con MODO BNA+ y QR (tope $10.000/mes).
- Jumbo+ y Vea Ahorro: los jueves, 10% en V-Power (tope $4.000/semana); con crédito Cencopay, 5% extra
Axion Energy
Desde la app ON, el programa de Axion, se consigue:
- 10% de descuento los lunes y viernes en combustibles Quantium.
- Tope de ahorro mensual: $6.500 (usuarios nivel 1 y 2) y $12.000 (niveles superiores) para nafta; para diésel, tope quincenal de $6.500.
Acuerdos con bancos y tarjetas:
- Banco Comafi: los lunes, 10% con MODO (tope $5.000/semana); Premium y Platinum, 20% (tope $8.000/semana); Único Black, 20% (tope $10.000/semana, hasta $50.000 en marzo).
- Banco Ciudad: los domingos, 10% con MODO o Buepp (tope $10.000/mes); Plan Sueldo o Jubilados, 15% (tope $15.000/mes).
- Banco Nación: los viernes, 20% con MODO BNA+ y QR (tope $10.000/mes).
- Banco Galicia: los lunes, 10% con Mastercard y MODO (tope $10.000/mes); Éminent, 15% (tope $15.000/mes); cuenta sueldo, 10% extra (tope $5.000).
- Banco Brubank: viernes, sábados y domingos, 20% para Plan Plus (tope $4.000/semana); Plan Ultra, 30% todos los días (tope $6.000/compra y $30.000/mes)
Puma Energy
Todos los miércoles de marzo, Puma Energy ofrece:
- 10% de descuento en nafta súper, Premium e Ion Diesel, válido hasta 50 litros por día.
Para acceder, hay que tener la app Puma Pris y pagar con tarjeta, Mercado Pago o efectivo. Además, cada carga suma puntos para canjear por vouchers de hasta $20.000 utilizables cualquier día.
Otros beneficios:
- Banco Comafi: los viernes, 10% con MODO (tope $5.000/semana); Premium y Platinum, 20% (tope $8.000/semana); Único Black, 20% (tope $10.000/semana, hasta $40.000 en marzo).
- Banco Galicia: los lunes, 10% con Mastercard y MODO (tope $10.000/mes); Éminent, 15% (tope $15.000/mes); cuenta sueldo, 10% extra (tope $5.000).
Otros descuentos para aprovechar en cualquier estación
- Banco Credicoop: los viernes, 15% con Visa o Cabal desde MODO (tope $4.500/semana); cuenta sueldo, 20% (tope $6.000/semana, hasta $24.000 en marzo).
- Banco Supervielle: los domingos, 10% con Visa Débito y MODO (tope $10.000/mes).
- Mercado Pago: los lunes, 30% en todas las estaciones con tarjeta de crédito física (tope $6.000/mes); con QR, 10% los jueves en Gulf (tope $6.000) y 10% los miércoles en Dapsa (tope $8.000, para cargas mayores a $40.000).
- Banco Patagonia: los jueves, 20% con Visa en todas las estaciones (tope $10.000/mes); clientes Singular con cuenta sueldo, 25% (tope $15.000).
- Banco Columbia: el 20 y 24 de marzo, 20% en todas las marcas con Visa o Mastercard y MODO (tope $8.000 por fecha).
- Billetera MODO: los jueves, 15% sin tope en Wico Combustibles, pagando con QR y tarjetas.
