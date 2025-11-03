ANSES: lo que recibirán los jubilados con el aumento y el bono
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el undécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para noviembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,1%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
De cuánto serán las prestaciones en noviembre
Los haberes tendrán un aumento del 2,1 %, según la Ley de Movilidad, tomando como referencia la inflación registrada en septiembre. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima y ciertos beneficios especiales. Los montos aproximados quedan así:
Jubilación mínima: $403.150,65 ($333.150,65 de haber + $70.000 de bono)
PUAM: $336.520,52 ($266.520,52 de haber + $70.000 de bono)
PNC por invalidez o vejez: $303.205,46 ($233.205,46 de haber + $70.000 de bono)
PNC madre de siete hijos: $403.150,65 ($333.150,65 de haber + $70.000 de bono)
Jubilación máxima: $2.241.788,48
Calendario de pagos de noviembre 2025
Fechas de pago para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo
DNI terminado en 0: 10 de noviembre
DNI terminado en 1: 11 de noviembre
DNI terminado en 2: 12 de noviembre
DNI terminado en 3: 13 de noviembre
DNI terminado en 4: 14 de noviembre
DNI terminado en 5: 17 de noviembre
DNI terminado en 6: 18 de noviembre
DNI terminado en 7: 19 de noviembre
DNI terminado en 8: 20 de noviembre
DNI terminado en 9: 20 de noviembre
Fechas de pago para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Fechas de pago para Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
