ANSES: los beneficiarios que podrán recibir un extra en abril

Se trata del 20% retenido por ANSES durante el año anterior, que se libera una vez que se presenta la Libreta AUH. De esta manera, quienes cumplan con este requisito podrán acceder a un total de aproximadamente $132.839 por hijo.

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Adopción

El beneficio no es universal, sino que está dirigido a grupos específicos que se encuentran dentro del sistema formal o reciben asistencia estatal. Entre ellos se incluyen:

Trabajadores en relación de dependencia y monotributistas

Personas que perciben el Fondo de Desempleo

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez

Jubilados y pensionados del sistema previsional

Beneficiarios de la AUH o Asignación por Embarazo

Cómo iniciar el trámite para cobrar el bono

El proceso para acceder a la asignación puede realizarse de manera presencial o digital. ANSES mantiene ambas opciones habilitadas para facilitar el acceso a los beneficiarios.

Para quienes opten por la modalidad presencial, los pasos son los siguientes:

Reunir toda la documentación necesaria

Solicitar un turno en ANSES

Presentarse en la oficina asignada

Realizar el seguimiento del trámite

Por otro lado, la opción digital permite iniciar el procedimiento desde el sitio web oficial o la aplicación móvil, lo que agiliza los tiempos y evita traslados.