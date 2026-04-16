ANSES: los beneficiarios que podrán recibir un extra en abril
Los requisitos para acceder a un importante monto el próximo mes, los topes de ingresos vigentes y el plazo límite para solicitarlo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), existen las Asignaciones de Pago Único (APU). A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las jubilaciones, este monto se deposita una sola vez tras un evento familiar específico.
Para abril de 2026, el pago por Adopción se posiciona como uno de los más altos del sistema, alcanzando los $476.268. Más información en anses.gob.ar.
El bono de más de $470.000: a quiénes está dirigido
El cobro de esta asignación no es exclusivo para un solo sector, sino que abarca a diversos grupos de trabajadores y beneficiarios, siempre que se encuentren dentro de los límites de ingresos permitidos:
- Trabajadores en relación de dependencia (SUAF).
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.
- Personas que cobran el Seguro de Desempleo.
- Trabajadores temporarios y de temporada.
- Titulares de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
Cuánto puede llegar a cobrar una familia
Uno de los puntos más relevantes es que este bono puede combinarse con otros beneficios, lo que eleva considerablemente el ingreso total de los hogares.
En abril, el monto base por hijo será de $106.250. Sin embargo, existe un componente extra que puede incrementar esa cifra.
Se trata del 20% retenido por ANSES durante el año anterior, que se libera una vez que se presenta la Libreta AUH. De esta manera, quienes cumplan con este requisito podrán acceder a un total de aproximadamente $132.839 por hijo.
Quiénes pueden acceder a la Asignación por Adopción
El beneficio no es universal, sino que está dirigido a grupos específicos que se encuentran dentro del sistema formal o reciben asistencia estatal. Entre ellos se incluyen:
- Trabajadores en relación de dependencia y monotributistas
- Personas que perciben el Fondo de Desempleo
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez
- Jubilados y pensionados del sistema previsional
- Beneficiarios de la AUH o Asignación por Embarazo
Cómo iniciar el trámite para cobrar el bono
El proceso para acceder a la asignación puede realizarse de manera presencial o digital. ANSES mantiene ambas opciones habilitadas para facilitar el acceso a los beneficiarios.
Para quienes opten por la modalidad presencial, los pasos son los siguientes:
- Reunir toda la documentación necesaria
- Solicitar un turno en ANSES
- Presentarse en la oficina asignada
- Realizar el seguimiento del trámite
Por otro lado, la opción digital permite iniciar el procedimiento desde el sitio web oficial o la aplicación móvil, lo que agiliza los tiempos y evita traslados.
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