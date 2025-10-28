ANSES: los beneficiarios que recibirán un bono de más de $300.000

Calendario de pagos de la SUAF en noviembre

ANSES precisó que el SUAF “abarca a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y pensionados del SIPA, beneficiarios de ART, titulares del fondo de desempleo y excombatientes de Malvinas”, y que su cobertura es por cada menor de 18 años, sin límite de edad en caso de hijo con discapacidad.

Respecto a los requisitos, el organismo aclaró que “para acceder a la asignación es necesario que los vínculos familiares estén acreditados en ANSES”, lo que implica la presentación de la partida de nacimiento, DNI del grupo familiar y, si corresponde, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y/o la sentencia de adopción.

El cronograma de pagos para noviembre se distribuye según la terminación del DNI:

10/11/2025: DNI terminados en 0

11/11/2025: DNI terminados en 1

12/11/2025: DNI terminados en 2

13/11/2025: DNI terminados en 3

14/11/2025: DNI terminados en 4

17/11/2025: DNI terminados en 5

18/11/2025: DNI terminados en 6

19/11/2025: DNI terminados en 7

20/11/2025: DNI terminados en 8

25/11/2025: DNI terminados en 9

A partir del 10 de noviembre, los beneficiarios podrán consultar el detalle de sus asignaciones en Mi ANSES. Los montos se ajustarán con el aumento del 2,08%, con topes de ingresos de $2.453.608 por individuo y $4.907.216 por grupo familiar.