ANSES: los requisitos necesarios para acceder al bono de $70.000 en noviembre
Los titulares de la ANSES pueden acceder a un bono de $70.000 extra, siempre que cumplan con las condiciones fijadas por el organismo previsional.
Los jubilados tendrán un incremento en sus haberes durante noviembre, según confirmó la ANSES, que también actualizó los criterios para acceder al bono extra. El organismo previsional aclaró que quienes perciban sus pagos por cuenta bancaria recibirán el depósito junto con el salario mensual, respetando el calendario oficial según la terminación del DNI, del 0 al 9.
Este ajuste busca garantizar que los beneficiarios puedan disponer de los fondos sin demoras, un punto clave para planificar gastos, sobre todo cerca del feriado en ANSES.
Quiénes cobran el bono de ANSES
Con el aumento y el bono adicional, la jubilación mínima en noviembre llegará a $333.052,70, sumando el refuerzo de $70.000, totalizando $403.052,70. Las prestaciones sociales vinculadas también se actualizarán según la nueva movilidad. Este bono está destinado a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
La ANSES garantiza que los depósitos se realicen en la fecha habitual, siguiendo el calendario por terminación de DNI, un alivio clave antes del feriado en ANSES.
Los requisitos necesarios para acceder al bono
El requisito para acceder al bono de ANSES cambió: el tope para cobrar el monto completo se fijó en $333.150,65. Quienes superen ese haber recibirán un refuerzo proporcional, manteniéndose el valor máximo en $70.000.
El organismo previsional confirmó que este beneficio seguirá vigente en noviembre y se depositará automáticamente junto con los haberes mensuales. De esta manera, jubilados y pensionados podrán contar con el pago sin trámites adicionales, garantizando acceso rápido y seguro a los fondos antes del feriado en ANSES.
Calendario de pagos de noviembre
- Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre.
- Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre.
- Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.
- Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre.
- Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre.
- Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre.
- Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre.
- Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.
- Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre.
- Documentos terminados en 9: viernes 21 de noviembre. Esta fecha está sujeta a cambios por el día no laborable con fines turísticos.
Jubilados con haberes mayores a la mínima
- Documentos terminados en 1 y 2: lunes 24 de noviembre. Esta fecha puede cambiar por el feriado de la soberanía nacional.
- Documentos terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre.
- Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre.
- Documentos terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre.
- Documentos terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario