 ANSES: los requisitos necesarios para acceder al bono de $70.000 en noviembre

El organismo previsional confirmó que este beneficio seguirá vigente en noviembre y se depositará automáticamente junto con los haberes mensuales. De esta manera, jubilados y pensionados podrán contar con el pago sin trámites adicionales, garantizando acceso rápido y seguro a los fondos antes del feriado en ANSES.

Calendario de pagos de noviembre

Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre.

Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre.

Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.

Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre.

Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre.

Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre.

Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.

Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre.

Documentos terminados en 9: viernes 21 de noviembre. Esta fecha está sujeta a cambios por el día no laborable con fines turísticos.

Jubilados con haberes mayores a la mínima