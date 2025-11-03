ANSES: quiénes recibirán el aguinaldo de la AUH en noviembre

El pago del 20% retenido de la AUH 2024 , que puede significar un monto superior a $23.000 por hijo.

El Complemento Leche del Plan 1000 Días , que se actualiza con los aumentos por IPC.

La Tarjeta Alimentar, que paga hasta $108.062 para familias con tres o más hijos.

Los detalles sobre el pago retenido de la AUH

Uno de los beneficios más importantes que ANSES libera hacia fin de año es el 20% retenido de la AUH. Se trata de un monto que el organismo descuenta todos los meses de la asignación y que solo se cobra una vez al año, tras cumplir con ciertos requisitos.

Para acceder, es obligatorio haber presentado la Libreta AUH 2024, el documento que acredita los controles médicos, vacunación y asistencia escolar de los niños y adolescentes.

¿Cuánto se cobra?

El monto depende del total acumulado de la asignación durante el año.

En noviembre 2025, la AUH bruta es de $119.712,90, por lo que el 20% retenido equivale a $23.942,58 por hijo.

Una familia con tres hijos puede recibir más de $71.800 en un solo pago si presentó la libreta antes del cierre del calendario.

Cómo presentar la Libreta AUH

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar Hijos > Libreta AUH .

Verificar si el formulario está completo o si falta información médica o escolar.

En caso de faltantes, descargar el formulario, completarlo en el centro de salud o escuela y subirlo nuevamente al sistema.

ANSES suele liberar el pago del 20% al mes siguiente de presentada la libreta, por lo que quienes la entreguen en noviembre recibirán el reintegro en diciembre o enero.