ANSES: los pasos para acceder a un bono de casi $200.000
Además, el organismo anunció un incremento del 2,1% en sus programas producto de la inflación de septiembre. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES), hace algunas semanas atrás, dio a conocer que los programas correspondientes a noviembre llegarán con un incremento del 2,1% producto de la inflación de septiembre. Sin embargo, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden recibir un 20% extra si presentan la Libreta AUH.
Esta libreta asegura el seguimiento del cuidado y la educación de los hijos de los beneficiarios. A través de ella, ANSES verifica que los niños están escolarizados y cuentan con el esquema de vacunación aplicado. En caso de no presentar este documentos, no podrán acceder al 20% extra.
Monto de la AUH en noviembre
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,23 por menor.
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.808,61 (se abona al 100%).
- Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $59.862,25.
- Asignación por Hijo con Discapacidad: $194.910,94.
El 20% del beneficio se abona después de que se entrega la Libreta AUH, que acredita que se cumplieron los controles de salud y la asistencia escolar de los hijos.
El paso a paso para presentar la Libreta AUH
El trámite para presentar este documento se realiza vía online, desde la página web del organismo o en Mi ANSES. Estos son los pasos que se deben seguir:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Revisar en Hijos > Libreta AUH qué secciones faltan completar.
- Seleccionar Generar Libreta si falta información para descargarla o recibirla por correo.
- Imprimir la libreta y llevarla a la escuela o centro de salud para que la completen y firmen.
- Tomar una foto clara de la libreta completa: bien iluminada, plana, sin arrugas, enfocada y con las cuatro esquinas visibles; archivo en JPG y menor a 3 MB.
- Subir la imagen en Mi ANSES > Hijos > Libreta AUH para finalizar el trámite.
