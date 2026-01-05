ANSES: los calendarios de pago confirmados para enero 2026
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes del año próximo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para enero, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Calendario de pagos para jubilaciones y pensiones en enero
En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el calendario de pagos de Anses se inicia el 9 de enero y queda organizado de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Para quienes perciben jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, la Anses estableció este cronograma:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Calendario de pagos para las asignaciones en enero
La Anses también informó el calendario de pagos para asignaciones familiares y sociales. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH), las fechas coinciden con las jubilaciones mínimas:
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Para la Asignación por Embarazo (AUE), la Anses fijó estas fechas:
- DNI terminados en 0: 12 de enero
- DNI terminados en 1: 13 de enero
- DNI terminados en 2: 14 de enero
- DNI terminados en 3: 15 de enero
- DNI terminados en 4: 16 de enero
- DNI terminados en 5: 19 de enero
- DNI terminados en 6: 20 de enero
- DNI terminados en 7: 21 de enero
- DNI terminados en 8: 22 de enero
- DNI terminados en 9: 23 de enero
En tanto, las asignaciones por Prenatal y Maternidad se pagarán entre el 14 y el 20 de enero, según terminación de DNI, mientras que las asignaciones de pago único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción) estarán disponibles del 12 de enero al 12 de febrero.
