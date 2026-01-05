ANSES: los calendarios de pago confirmados para enero 2026

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Para la Asignación por Embarazo (AUE), la Anses fijó estas fechas:

En tanto, las asignaciones por Prenatal y Maternidad se pagarán entre el 14 y el 20 de enero, según terminación de DNI, mientras que las asignaciones de pago único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción) estarán disponibles del 12 de enero al 12 de febrero.