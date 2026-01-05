ANSES: cómo acceder al pago de más de $300.000
ANSES anunció que desde enero pagará un monto mensual de hasta $341.000 a beneficiarios que cumplan condiciones específicas según su situación laboral.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que desde enero comenzará a liquidar un pago mensual que puede superar los $300.000 y llegar hasta $341.000, dirigido a trabajadores que perdieron su empleo y cumplen con determinados requisitos laborales.
El beneficio forma parte de la Prestación por Desempleo, una asistencia económica clave para quienes atraviesan una desvinculación reciente y necesitan un ingreso mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.
De qué se trata la Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo es un beneficio administrado por ANSES y previsto en la Ley de Contrato de Trabajo N.º 24.013. Su objetivo es garantizar un ingreso mensual a trabajadores que quedaron sin empleo por causas ajenas a su voluntad.
El monto se calcula en base al 75% del mejor salario percibido en los seis meses previos al despido y se ajusta automáticamente según el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que permite actualizaciones periódicas.
Quiénes pueden cobrar el pago de hasta $341.000
El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia, eventuales o de temporada y empleados de la construcción. Para acceder, los trabajadores permanentes deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años, mientras que los eventuales o de temporada deben haber trabajado menos de 12 meses en ese período y contar con más de 90 días de actividad en el último año.
En el caso de los trabajadores de la construcción, se exige un mínimo de 8 meses de aportes en los 2 años previos al cese laboral. El monto a cobrar no es fijo y se define en función del salario previo del trabajador y de los topes vigentes establecidos por ANSES.
Los casos en los que corresponde cobrar la Prestación por Desempleo
Desde ANSES detallaron que el beneficio corresponde en situaciones como despido sin justa causa, finalización de contrato a plazo fijo, quiebra o concurso preventivo del empleador, fallecimiento del empleador unipersonal o resolución del contrato por causa denunciada por el trabajador.
En todos los casos, es obligatorio presentar la documentación respaldatoria, ya que el incumplimiento de alguno de los requisitos puede impedir el acceso a la Prestación por Desempleo.
