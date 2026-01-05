ANSES: cómo acceder al pago de más de $300.000

En el caso de los trabajadores de la construcción, se exige un mínimo de 8 meses de aportes en los 2 años previos al cese laboral. El monto a cobrar no es fijo y se define en función del salario previo del trabajador y de los topes vigentes establecidos por ANSES.

Los casos en los que corresponde cobrar la Prestación por Desempleo

Desde ANSES detallaron que el beneficio corresponde en situaciones como despido sin justa causa, finalización de contrato a plazo fijo, quiebra o concurso preventivo del empleador, fallecimiento del empleador unipersonal o resolución del contrato por causa denunciada por el trabajador.

En todos los casos, es obligatorio presentar la documentación respaldatoria, ya que el incumplimiento de alguno de los requisitos puede impedir el acceso a la Prestación por Desempleo.