Créditos ANSES: de cuánto serían las cuotas si se saca un crédito de $1.000.000

El trámite es rápido y sencillo, y una vez completada la gestión, el banco analiza la solicitud. Al igual que en el Banco Provincia, el monto aprobado se acredita directamente en la cuenta del titular en un plazo de hasta 48 horas hábiles, pudiendo ser retirado por cajero, usado en compras o transferido según la necesidad del beneficiario. Los préstamos cuentan con plazos de devolución que van de 12 a 72 meses, con cuotas fijas mensuales.

Para acceder a estos créditos especiales, los titulares deben cumplir ciertos requisitos: ser beneficiarios de AUH, SUAF o ser jubilados/pensionados; percibir sus haberes en Banco Nación o Banco Provincia; tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada; ser mayores de 18 años y residir en Argentina; mantener un buen historial crediticio; y no superar ingresos equivalentes al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente