Créditos ANSES: de cuánto serían las cuotas si se saca un crédito de $1.000.000
Descubrí cómo utilizar el simulador del Banco Provincia para calcular préstamos con plazos de hasta 72 meses y tasa fija.
El Banco Provincia pone a disposición de los beneficiarios de ANSES, como titulares de AUH, jubilados, SUAF y otras prestaciones, un práctico simulador online para calcular créditos personales. Esta herramienta permite elegir el monto deseado, el plazo de pago de hasta 72 meses y consultar el valor estimado de la cuota mensual, la tasa de interés y todos los detalles.
Cuota mensual de un préstamo de $1.000.000 a 72 meses
Según un ejemplo oficial del Banco Provincia, para un préstamo de $1.000.000 a pagar en 72 cuotas mensuales, la cuota estimada que combina capital e interés asciende a $66.508,24. Este valor sirve como referencia para que el solicitante tenga una idea clara del pago mensual, aunque puede variar según el perfil crediticio y las condiciones específicas al momento de la solicitud.
El simulador online proporciona información detallada sobre la cuota inicial estimada, el ingreso mínimo requerido para acceder al crédito, el plazo elegido (12, 24, 36, 48, 60 o 72 meses), la tasa de interés aplicada y el índice CFTEAV (Costo Financiero Total Efectivo Anual).
Esta herramienta permite planificar el costo real del préstamo, comparar distintos plazos, prever la cuota mensual y evaluar si el crédito se ajusta al presupuesto.
Otra opción para acceder a los créditos
Los beneficiarios que cobren sus haberes en el Banco Nación también pueden solicitar estos créditos de manera totalmente digital a través de la plataforma de home banking de la entidad, sin necesidad de acercarse a una sucursal.
El trámite es rápido y sencillo, y una vez completada la gestión, el banco analiza la solicitud. Al igual que en el Banco Provincia, el monto aprobado se acredita directamente en la cuenta del titular en un plazo de hasta 48 horas hábiles, pudiendo ser retirado por cajero, usado en compras o transferido según la necesidad del beneficiario. Los préstamos cuentan con plazos de devolución que van de 12 a 72 meses, con cuotas fijas mensuales.
Para acceder a estos créditos especiales, los titulares deben cumplir ciertos requisitos: ser beneficiarios de AUH, SUAF o ser jubilados/pensionados; percibir sus haberes en Banco Nación o Banco Provincia; tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada; ser mayores de 18 años y residir en Argentina; mantener un buen historial crediticio; y no superar ingresos equivalentes al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente
