ANSES: los detalles del pago de más de $300.000 que se abonará próximamente
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el séptimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $363.000 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.
El programa de Prestación por Desempleo combina una transferencia monetaria mensual con el mantenimiento de la cobertura de la obra social y la computación del período cobrado como años de aportes previsionales.
Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo de Anses
La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:
- Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.
- Trabajadores de la construcción: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.
- Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.
Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en julio de 2026
El monto no es igual para todos los beneficiarios. Anses calcula la prestación sobre el 75% del mejor sueldo bruto percibido en los últimos seis meses trabajados, respetando un piso y un techo vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Para julio de 2026, el pago es de:
- Monto mínimo: $181.150.
- Monto máximo: $363.000.
Si bien estos son los nuevos límites de la prestación, los pagos de julio corresponden al período anterior y, por eso, se acreditan los valores vigentes a mes vencido.
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